Neue Enzyklika von Papst Franziskus erwartet

Der Vatikan hat die Reisepläne von Papst Franziskus nach Assisi öffentlich gemacht. Assisi ist die Geburtsstadt des Heiligen, nach dem sich Papst Franziskus benannt hat, und sie ist Heimat des Franziskaner-Ordens. Am 3. Oktober soll der Papst eine Messe nahe dem Grab des Heiligen Franz feiern. Am Tag darauf dann begeht die Kirche den jährlichen Festtag des Heiligen.

Papst-Reise nach Assisi ohne größere Öffentlichkeit

Der Besuch des Papstes in Assisi soll still verlaufen, kündigte der Vatikan an. Öffentliche Termine und Begegnungen mit Gläubigen sind offenbar nicht vorgesehen.

"Wegen der gesundheitlichen Situation ist es der Wunsch des Heiligen Vaters, dass der Besuch im Privaten ausgeführt wird, ohne irgendeine Teilnahme der Gläubigen." Verlautbarung des Vatikan

Corona-Virus Thema der Enzyklika

In Assisi wird der Papst auch eine Enzyklika unterzeichnen, die den Titel "Fratelli tutti" (Alle sind Brüder) tragen wird. Eine Enzyklika wird verstanden als Brief an Kirchenvertreter und Gläubige weltweit. Erwartet wird, dass Franziskus in der Enzyklika den Wert brüderlicher Beziehungen während und nach der Coronavirus-Pandemie hervorhebt. Der Papst hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass die Pandemie gezeigt habe, wie zerbrechlich die Existenz sein könne und wie wichtig es demnach sei, dass Menschen sich gemeinsam gegenseitig helfen.

Franziskus forderte, dabei besonders an die Armen zu denken. Corona war auch Thema seiner Ansprache vor wenigen Tagen in seiner Generalaudienz, der ersten seit Beginn der Pandemie. Dort ging es auch um Solidarität, die helfe, aus der Krise gestärkt hervor zu gehen. Mit dabei waren auch Pilger aus Niederbayern.

Eine Enzyklika zeigt die Haltungen eines Papsts zu wichtigen Themen. Sie gestaltet in der Regel die katholische Kirchenlehre in den kommenden Jahren. Franziskus hatte bereits 2013 und 2015 Enzykliken veröffentlicht.

Letzte Papst-Reise war im Februar

Die letzte Reise von Papst Franziskus fand statt Ende Februar und ging in die süditalienische Stadt Bari. Zu dieser Zeit brach die Coronavirus-Pandemie in Norditalien aus. 2020 wird also wohl das erste Jahr seit Jahrzehnten sein, in dem ein Papst keine Pilgerreise ins Ausland unternimmt.