Neue Düngeverordnung: Bauern kritisieren Julia Klöckner

In einem Videopost auf Facebook hält Andreas Wolfrum den offenen Brief in die Kamera. Landwirte wie er, die viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind, hätten diesen Brief unterschrieben, sagt Wolfrum, der in Gattendorf im Landkreis Hof einen Bauernhof betreibt. Mit dem Schreiben an das Bundeslandwirtschaftsministerium wollen Wolfrum und seine Kollegen auf die neue Düngeverordnung aufmerksam machen. Die sei nämlich nicht praxistauglich, so Wolfrum. Der Landwirt betont in dem Video, dass es den Bauern darum gehe, mitzugestalten und die eigenen Erfahrungen mit einzubringen.

Landwirte werfen Politik Ignoranz vor

In dem Schreiben an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bemängeln die Landwirte unter anderem, dass die neuen Regelungen zu niedrigeren Ernteerträgen führten. Der Umgang der Politik mit den Landwirten sei zudem "sehr ignorant und einseitig" gewesen. Die Bauern müssten über den richtigen Zeitpunkt mitentscheiden dürfen, wann gedüngt werden darf. Dieser Zeitpunkt sei von Region zu Region verschieden und könne nicht in ein "bürokratisches Formular und einen Kalender" gezwängt werden, heißt es in dem Brief weiter. Die Landwirte fordern daher eine Überarbeitung der Regelungen bezüglich des Düngens auf gefrorenem Boden.