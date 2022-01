Neue Doppelspitze: Lang und Nouripour führen die Grünen

Die Grünen haben nach ihrem Einstieg in die Ampel-Bundesregierung zwei neue Vorsitzende gewählt. Ricarda Lang und Omid Nouripour wurden beim Online-Parteitag am Samstag zum neuen Führungsduo gekürt. Die 28-jährige Bundestagsabgeordnete Lang erhielt 552 Ja-Stimmen und damit rund 76 Prozent Zustimmung. Sie ist die jüngste Parteivorsitzende in der über 40-jährigen Parteigeschichte der Grünen. Lang trat ohne Gegenkandidatin an.

Für den zweiten Platz in der Doppelspitze in der Parteiführung kandidierten drei Männer. Als aussichtsreichster Kandidat galt der 46-jährige Außenpolitiker Nouripour, der sich letztlich klar mit 621 von 752 abgegebenen Stimmen (82,5 Prozent) durchsetzte.

Das Wahlergebnis muss durch eine schriftliche Stimmabgabe der Delegierten bestätigt werden. Formal ist so lange noch der alte Bundesvorstand im Amt. Die bisherigen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck traten wegen des Wechsels in Regierungsämter nicht mehr an. Mitglieder des Bundesvorstands dürfen nach der Satzung der Partei nicht zugleich Bundesminister sein.

Lang: "Wir stehen für Veränderung"

In ihrer Bewerbungsrede rief Lang die Grünen auf, die Verbindung von Klimaschutz und Gerechtigkeit zur Grundlage ihrer Politik zu machen. "Wir müssen den falschen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Sozialem auflösen", sagte sie. "Wir müssen jetzt beweisen, dass es geht." Regieren in der Koalition mit SPD und FDP sei keine Strafe, sondern eine große Chance: "Wir sind nicht nur bereit, sondern wir haben richtig Lust darauf." Die Grünen müssten den Menschen Halt und Zuversicht geben: "Wir stehen für Veränderung, auch in schwierigen Zeiten."

Bisher war die Parteilinke Lang Vizechefin und frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Seit vergangenem Herbst sitzt sie zudem im Bundestag. Lang konnte wegen einer Corona-Infektion nicht auf der Bühne im Berliner Velodrom sprechen, wo ein überschaubarer Kreis von Spitzen-Grünen versammelt war. Die mehrere Hundert Delegierten waren online zugeschaltet.

Nouripour: "Wir sind die Unbeugsamen!"

Nouripour will erreichen, dass die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl eine realistische Chance auf den Einzug ins Kanzleramt haben. Sein Ziel sei es, die Partei voranzubringen, um "wieder in der K-Frage mitspielen zu können", sagte der Außenpolitiker in seiner Bewerbungsrede für den Co-Parteivorsitz. Der 46-jährige Bundestagsabgeordnete aus Hessen ordnet sich dem Realo-Flügel zu.

Er lobte junge Parteikolleginnen, die sich von dem gegen sie gerichteten Hass politischer Gegner nicht unterkriegen ließen. "Wir sind die Unbeugsamen!", rief Nouripour den Delegierten zu. Mit seiner Kandidatur wolle er Menschen mit Migrationsgeschichte motivieren, sich politisch zu engagieren, sagte Nouripour, der im Iran geboren ist.

Um den zweiten Posten bewarb sich neben Nouripour auch Mathias Ilka aus Hessen, der aber nur 17 Stimmen erhielt. Er kritisierte den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung scharf. Man habe in wirtschaftlichen und sozialen Fragen der FDP zu viel Raum gelassen. Spontan seine Kandidatur meldete Torsten Kirschke aus Berlin an und erklärte, er wolle damit ein Zeichen gegen die Benachteiligung behinderter Menschen setzen. Er bekam 60 Stimmen.

Büning neue Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen

Zur neuen Politischen Bundesgeschäftsführerin der Grünen wurde Emily Büning gewählt. Die 36-Jährige erhielt 88,35 Prozent der Stimmen. Sie wird damit Nachfolgerin von Michael Kellner, der mittlerweile Parlamentarischer Staatssekretär im Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium ist und sich nicht erneut zur Wahl stellte.

Die Rolle des Politischen Bundesgeschäftsführers entspricht der des Generalsekretärs in anderen Parteien. Büning wird dem linken Flügel der Grünen zugerechnet. Seit 2012 agierte sie als "Organisatorische Bundesgeschäftsführerin" hinter den Kulissen.

Grünen-Schatzmeister: Boni-Beschluss würde so nicht mehr gefasst

Zum Auftakt des zweiten und letzten Tags des Grünen-Parteitags hatte Bundesschatzmeister Marc Urbatsch im Rückblick Fehler bei der Genehmigung von Corona-Boni durch den Parteivorstand an sich selbst eingeräumt. "Klar ist: Mit dem Wissen von heute würden wir solch einen Beschluss nicht mehr fassen", sagte Urbatsch bei der Vorstellung des Partei-Haushalts. "Parteiinterne Kritik daran ist nachvollziehbar und berechtigt."

Die frühere Grünen-Vorsitzende Renate Künast hatte im BR betont: "Das ist absolut nicht in Ordnung." Die eingeleiteten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen seien rein rechtlich betrachtet "eigentlich logisch" gewesen.

Die umstrittenen Corona-Sonderzahlungen von jeweils 1.500 Euro hatte sich der Bundesvorstand im Jahr 2020 selbst gewährt. Die Gelder wurden bereits im vergangenen Oktober zurückgezahlt, doch die Berliner Staatsanwaltschaft nahm vor anderthalb Wochen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Untreue auf.