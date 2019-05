Neue Details nach Bombenexplosion in Lyon

Nach der Explosion einer Bombe im Zentrum von Lyon am Freitagabend ist der mutmaßliche Attentäter weiter auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft gab nun in einer Pressekonferenz neue Details bekannt. Wie der zuständige Staatsanwalt der Pariser Anti-Terror-Einheit, Remy Heitz, mitteilte, wurde ein Verfahren wegen des Verdachts einer terroristischen Straftat eröffnet.

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach der Explosion mit mehreren Verletzten in Lyon ist der Hintergrund der Tat noch unklar. Es habe sie noch niemand für sich beansprucht, sagte Heitz in seinem Statement am Samstagmittag. Es seien die Umstände der Explosion in Lyon, die die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen hätten. Die Tatsache, dass Mitten am Tag, in einer belebten Einkaufsstraße eine Bombe detoniere, reiche aus, um die Anti-Terror-Spezialisten hinzuzuziehen, erklärte Heitz. Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen. Zur Identität des mutmaßlichen Täters konnte Heitz zunächst keine Angaben machen. Die Ermittler werten Überwachungskameras aus.

Die Polizei sucht nach einem Verdächtigen, der nach Aufzeichnungen von Überwachungskameras im Zentrum der südost-französischen Stadt kurz vor der Detonation einen offenbar mit Schrauben gefüllten Koffer oder eine Tasche deponiert hatte. Er habe sein Gesicht durch eine Kapuze, eine Sonnenbrille und einen Schal verhüllt, heißt es in Polizeikreisen.

Flucht mit dem Fahrrad

Bisher konnten die Ermittler den Weg des mutmaßlichen Täters zum Tatort und einen Teil seiner Flucht mit dem Fahrrad nachverfolgen. Demnach hat ein etwa 30-jähriger Mann kurz vor der Explosion eine Tasche in der Fußgängerzone vor einer Bäckerei abgestellt. Die Tasche explodierte circa eine Minute, nachdem der Mann vom Ort geflüchtet war.

Die Polizei fahndet seit Freitag nach dem mutmaßlichen Täter. Mehr als 120 Beamte sind im Einsatz. Bei der Explosion sind laut Angabe der Staatsanwaltschaft 13 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen werden noch im Krankenhaus behandelt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "Angriff".