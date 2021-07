Reiserückkehrer: Regierung plant umfangreiche Testpflicht

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet von der Bundesregierung ein Konzept, wie die Kontrolle und die Einhaltung der Testpflicht sichergestellt werden sollen.

Wenig Zeit für Umsetzung der Verordnung

Nun ist der erste August bereits am kommenden Sonntag. Sollte die Testpflicht ab dann gelten, bleibt also nicht viel Zeit für die Bundespolizei, die Kontrollen der Nachweise zu organisieren. Es sollen hauptsächlich Stichproben sein. Von Seiten der Bundesregierung versprach Vizekanzler Olaf Scholz, nach einem pragmatischen, wenig belastenden Weg zu suchen, wie das als normaler Vollzug gemacht werden könne, ohne dass jemand Angst haben müsse, dass er nicht mehr nachhause kommt.

Leise Kritik von Söder: "Auf den letzten Drücker"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wunderte sich daher öffentlich, warum die Bundesregierung nicht schon viel früher eine Strategie zu den Reiserückkehrern gebastelt habe. Was ihn beschwere, sei die Tatsache, dass man auf den letzten Drücker so etwas lösen muss, was man Monate hätte vorbereiten können. In diesem Punkt hat Markus Söder Recht: Die Ferientermine stehen schon länger fest. Während die Sommerferien in Bayern gerade anfangen, enden sie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bereits am kommenden Montag.