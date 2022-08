Neue Corona-Regeln: Was plant die Ampel für den Herbst?

Es werde ein schwieriger Herbst, die Corona-Pandemie sei nicht vorbei, warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) immer und immer wieder. Viele Wissenschaftler pflichten ihm bei. Die Infektionszahlen sollen in den nächsten Monaten deutlich nach oben gehen, prognostizieren sie. Grund ist die hochansteckende Corona-Virusvariante BA.5, die sich in Deutschland rasant ausbreitet.

Lauterbach: Corona-Zahlen werden stark steigen

Lauterbach macht im BR-Interview deutlich: Nicht nur die Infektionszahlen, auch die Zahl der Toten und die Zahl der Long-Covid-Patienten wird ansteigen. "Das kann wirklich niemand wollen", so der Minister. Deshalb kämpft er für ein Infektionsschutzgesetz, dass Bund und Ländern ermöglicht, umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Der oft zitierte Instrumentenkasten soll gefüllt sein.

Zuletzt war dieser Instrumentenkasten weniger gefüllt, flächendeckende Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Zutrittsregeln sind seit dem Frühjahr kaum mehr möglich. Nur noch in Gebieten mit hohen Infektionszahlen und angespannter Lage in den Kliniken können strenge Corona-Maßnahmen angeordnet werden. Ansonsten sind den Ländern weitgehend die Hände gebunden. Was im Sommer weniger ein Problem ist, könnte im Herbst durchaus eines werden.

Infektionsschutzgesetz läuft Ende September aus

Lauterbach muss sich mit Kabinettskollege und Justizminister Marco Buschmann (FDP) einig werden. Am 23. September läuft das bisherige Infektionsschutzgesetz aus. Für künftige Regeln braucht es also eine neue rechtliche Grundlage.

Team Freiheit gegen Team Vorsicht

Lauterbach von der SPD vertritt das Team Vorsicht, Buschmann von der FDP spricht für das Team Freiheit. Die Zusammenarbeit zwischen den Ministern sei gut, behaupten beide gegenüber Journalisten. Doch ein Blick in die Kulissen zeichnet ein anderes Bild. Lauterbach wirkt genervt, wenn man ihn auf die Liberalen anspricht. Zu Beginn der Ampel-Regierung nahm der SPD-Politiker die FDP und die gefundenen Kompromisse gegenüber Kritik in Schutz und präsentierte sie als gemeinsame Lösung. Inzwischen grenzt sich Lauterbach stark von den Liberalen ab. Die FDP sperre sich gegen Vieles, was er als sinnvoll erachtet. Man müsse die Dinge schließlich beim Namen nennen, schimpfte Lauterbach vor wenigen Wochen.

Keine Schulschließungen mehr möglich

FDP-Generalssekretär Bijan Djir-Sarai betont unterdessen im BR-Interview: Lockdowns und Schulschließungen wird es mit uns nicht mehr geben. "Schritte dieser Art sind in dieser Phase der Pandemiebekämpfung nicht mehr zeitgemäß", so Djir-Sarai.

Darin scheinen sich FDP und der Gesundheitsminister sogar einig zu sein: Lauterbach berichtete am Freitag aus den Verhandlungen mit Buschmann, dass es keine Möglichkeiten für Schulschließungen mehr geben werde.

Welche neuen Corona-Regeln kommen?

Was darüber hinaus an Maßnahmen möglich oder unmöglich sein soll, ist noch nicht bekannt. Nur so viel: "Wir müssen mit Schutzmaßnahmen arbeiten, die relativ weit gehen", sagt Lauterbach in der ARD. Und er versichert: "Wir werden das haben, was wir benötigen." Man bereite sich auf unterschiedliche Szenarien vor. Eine Maskenpflicht in Innenräumen wird gewiss eine Rolle spielen.

Bundesländer machen Druck

In den Bundesländern machen sich Ungeduld und Unruhe breit. Seit Tagen fordern die Gesundheitsminister in den Ländern Details. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetscheck wirft Lauterbach mangelnde Transparenz und Kommunikation vor. Der CSU-Politiker und viele seiner Amtskollegen sorgen sich, in den Gesetzgebungsprozess nicht ausreichend eingebunden zu werden. Vor allem aus den unionsgeführten Ländern kommt Kritik.

Gesundheitsminister Lauterbach und sein Kabinettskollege Buschmann müssen jetzt also liefern. In vielen Kliniken steigt die Zahl der Corona-Patienten schon wieder deutlich an. Die Kranken stoßen auf personell ausgedünnte Häuser – auch weil zahleiche Pflegekräfte und Ärzte coronabedingt ausfallen.