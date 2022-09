Neue Corona-Regeln: Viel Kritik am Infektionsschutzgesetz

Wenige Tage vor dem Auslaufen der bisherigen Corona-Regeln hat der Bundesrat die neue Rechtsgrundlage für den Herbst und Winter abgesegnet. Mit Bayern und Thüringen verweigerten zwei Bundesländer ihr Ja.

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisierte in der Länderkammer zentrale Teile des Gesetzes als "sehr problematisch", weil es offenlasse, wann genau die Länder strengere Corona-Maßnahmen ergreifen sollten. Zudem bleibe es bei der Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen, die "immer mehr Unfrieden in die Einrichtungen trage".

Zuvor hatte auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) einmal mehr Unklarheiten im Gesetz beklagt. "Unklar bleibt beispielsweise, was genau ein 'besonders starker' Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz ist, bei dem dann schärfere Maßnahmen in Kraft treten können", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Aber die Bundesregierung ist stur geblieben - damit besteht die Gefahr, dass wir den berühmten Flickenteppich bekommen."

Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) twitterte: "Dem kann man nicht zustimmen." Aiwanger verlangte ein sofortiges Ende der einrichtungsbezogenen Impflicht und beklagte, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei "völlig beratungsresistent und weltfremd".

Bundesregierung lenkt nach Kritik ein

Nach scharfer Kritik kündigte die Bundesregierung kurzfristig noch eine Änderung am neuen Gesetz an: Die bisher geplante Testpflicht für Schul- und Kita-Kinder mit einer Infektion oder bei Corona-Verdacht soll wieder gestrichen werden. In einer Protokollnotiz sicherte der Bund zu, die entsprechende Passage zu ändern - sodass Kinder und Jugendliche künftig auch ohne negativen Test wieder zur Schule oder in die Kita dürfen.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zeigte sich im Bundesrat erleichtert darüber, dass die Bundesregierung "eingelenkt" habe - "nach massiven Protesten aus den Ländern und übrigens auch aller großen pädiatrischen Fachgesellschaften". Es sei aber wichtig, dass die Korrektur "dieses Irrtums" jetzt schnell komme, forderte sie. Zugleich biete das reformierte Gesetz aber ein Instrumentarium, um situationsabhängig auf das Pandemiegeschehen zu reagieren. Daher stimme Schleswig-Holstein "trotz Bedenken" doch zu.

"Mehr Normalität für Kinder"

Der Bundestagsabgeordnete und Augsburger CSU-Bezirkschef Volker Ullrich wertete die "kurzfristig noch verhandelten Erleichterungen für Kinder" als ein gutes Ergebnis. Dennoch sei das neue Infektionsschutzgesetz insgesamt zu ungenau und in Teilen weder logisch noch begründet. "Die Ampelkoalition hat hier eine Chance für bessere Gesetzgebung verpasst." Der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge twitterte, endlich lenke die Bundesregierung ein. "Lösung wäre früher möglich gewesen. Wir brauchen endlich mehr Normalität gerade für Kinder!"

Der bayerische Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek schrieb auf Twitter: "Sehr gut. Die unverhältnismäßigen Corona-Regeln für Kinder werden aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen." Auch der Thüringer FDP-Abgeordnete Gerald Ullrich zeigte sich erleichtert darüber: "Ein kleiner, wenn auch wichtiger und richtiger Schritt!"

Lauterbach: "Ein wichtiges Gesetz"

Lauterbach erläuterte in der Länderkammer, Ziel der Test-Regelung sei gewesen, Kinder zu schützen, viele Ausbrüche in Schulen und damit auch Unterrichtsausfall zu verhindern. Aber die Passage werde nun entfernt. Insgesamt handle es sich um ein "wichtiges Gesetz". Die weitere Corona-Entwicklung sei unklar: "Wir wissen nicht, was kommt." Es sei falsch anzunehmen, "dass neue Varianten immer harmloser sind". Daher müsse das Gesetz alles vorsehen, was möglicherweise notwendig werde.

Bei den Corona-Schutzmaßnahmen habe die Bundesregierung sehr stark jene Systeme in den Vordergrund gestellt, "die wirklich gut funktionieren, insbesondere die Masken", erläuterte Lauterbach. "Da haben wir noch mal aufgerüstet in den Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeinrichtungen." Dort werde durch die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske das Schutzniveau erhöht. Die aktuelle Covid-Variante sei zwar etwas harmloser im Verlauf, aber deutlich ansteckender. "Wenn wir schon Maske tragen, dann muss die Maske auch wirken."

Schärfere Maskenpflicht und mehr Möglichkeiten für die Länder

Durch das neue Gesetz tritt zum 1. Oktober bundesweit eine verschärfte Maskenpflicht in Fernzügen in Kraft - statt einer medizinischen ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben. In Flugzeugen dagegen ist kein Mund-Nasen-Schutz nötig. In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen Besucher nun ebenfalls eine FFP2-Maske tragen. Die Regeln sollen unabhängig vom Infektionsgeschehen bis 7. April 2023 gelten.

Darüber hinaus bekommen die Länder die Möglichkeit, wieder strengere Corona-Regeln zu erlassen: Möglich wird beispielsweise eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. In Schulen können die Länder eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse einführen, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.

Bei einer Verschärfung der Corona-Lage erlaubt eine Hotspot-Regel auch eine Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zudem werden Personenobergrenzen für Veranstaltungen in Innenräumen möglich. Voraussetzung für die Hotspot-Regel ist, dass das jeweilige Landesparlament eine konkrete Gefahrenlage feststellt. Lockdowns, Ausgangssperren, Geschäfts- und Schulschließungen soll es nicht mehr geben.

Lob aus NRW, Unmut bei der AfD

Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU), sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", alles in allem könne er mit dem Gesetz leben. "Es ist gut, dass wir nun endlich eine gesetzliche Grundlage haben, mit der wir als Länder kurzfristig auf eine kritische Infektionsentwicklung reagieren können." Über die landespezifischen Regelungen will das Land Ende September entscheiden. Laumann erklärte: "Ob und welche Maßnahmen wann zum Tragen kommen werden, ist maßgeblich von der Infektionsentwicklung, der Situation in den Krankenhäusern, der vorherrschenden Virusvariante und weiteren Faktoren abhängig."

AfD-Chefin Alice Weidel dagegen kritisierte via Twitter: "Als so ziemlich einziges Land weltweit führt Deutschland ab Herbst und Winter verschärfte Corona-Regeln ein. Ganz so, als ob die Menschen in diesem derzeit nicht echte Probleme zu bewältigen hätten."

Kritik an Daten-Regeln

Neben Corona-Schutzmaßnahmen schreibt das neue Infektionsschutzgesetz vor, dass Krankenhäuser tagesaktuell Daten, Corona-Fallzahlen und Bettenkapazitäten melden. Zudem soll die Viruslast über Abwassermonitoring verstärkt kontrolliert werden, um frühzeitig ansteigende Krankheitswellen zu erkennen. Zusammen mit weiteren Werten wie der Sieben-Tage-Inzidenz ergebe sich eine "Gesamtschau, wo wir gerade stehen", erläuterte Lauterbach. Natürlich sei auch dieser Pandemieradar nicht perfekt - "aber viel besser als alles, was wir hatten".

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft beklagte, die geforderte elektronische Meldung von Infektionen unter anderem mit dem Coronavirus sei derzeit technisch nicht leistbar. "Praxistauglichkeit und Umsetzbarkeit dieser Datenabfragen wurden vielfach komplett ausgeblendet", heißt es in einem von Präsident Ingo Morell und Vorstandschef Gerald Gaß unterzeichneten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Man unterstütze zwar das Ziel der Politik, ein umfassendes Bild über die pandemische Lage zu erhalten. Für die vom Bund zur Verfügung gestellten Softwareschnittstellen und digitalen Anbindungen an die Gesundheitsämter sei das aber nicht leistbar.

Patientenschützer: "Corona-Herbststrategie erschüttert"

Damit sei das Fundament der Corona-Herbststrategie erschüttert, kritisierte Patientenschützer Eugen Brysch. "Die Infektionslage der Krankenhäuser ist Dreh- und Angelpunkt aller Maßnahmen des neuen Infektionsschutzgesetzes", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz der dpa. Einschränkende Maßnahmen könnten ohne diese Fakten aus den Hospitälern nicht begründet werden.

"Gerade erst beschlossen, droht das Infektionsschutzgesetz ein zahnloser Tiger zu werden. Diese absurde Situation müssen Bundesgesundheitsministerium und Krankenhausgesellschaft unverzüglich auflösen." Im dritten Jahr der Pandemie sei ein tagesaktuelles Bild der Lage in den Kliniken unverzichtbar.