Neue Corona-Regeln im Herbst: Das Comeback der Maskenpflicht

Die Maske schützt und ist in bestimmten Bereichen zumutbar, betonen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP). Deshalb erlebt sie im geänderten Infektionsschutzgesetz ihr großes Comeback. Eine Maskenpflicht soll vielerorts wieder möglich sein.

Zum Artikel: "So schützen Masken vor Ansteckung"

Drei-Stufen-Plan für den Herbst

Der geplante Corona-Kurs der Bundesregierung lässt sich grob in drei Stufen gliedern. In der ersten geht es um bundesweit einheitliche Regelungen, zum Beispiel um eine Masken- und Testnachweispflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Maskenpflicht im Fernverkehr mit der Bahn und in Flugzeugen wird weiter bestehen bleiben.

In der zweiten Stufe können die Länder zusätzliche Masken- und Testpflichten anordnen. Vor allem in "öffentlich zugänglichen Innenräumen" kann das Tragen einer FFP2-Maske wieder zur Pflicht werden. Das heißt, auch in Restaurants, Bars und bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen kommt die Maske höchstwahrscheinlich wieder zurück.

Ausnahmen von der Maskenpflicht

Allerdings muss es in diesen Bereichen eine Ausnahmeregelung geben: Wer tagesaktuell getestet, frisch geimpft oder frisch genesen ist, muss keine Maske tragen. Da Betreiber und Veranstalter für die Kontrolle und Einhaltung dieser Pflicht verantwortlich sind, ist davon auszugehen, dass viele von ihnen wieder die 3-G-Regel einführen, sollte die Maßnahme in Kraft treten. Auch eine Maskenpflicht in Schulen und in sonstigen Ausbildungseinrichtungen kann wieder kommen.

Länder können strengere Corona-Maßnahmen anordnen

Sind die Infektionszahlen besonders hoch und droht eine Überlastung der Kliniken oder anderer Bereiche der so genannten kritischen Infrastruktur, können die Länder noch schärfere Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel eine Maskenpflicht bei Außenveranstaltungen, wenn ein Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Dies kann beispielsweise auf Weihnachtsmärkten der Fall sein. Und bei Veranstaltungen können die Besucherzahlen beschränkt werden.

Lockdowns, Ausgangssperren und generelle Schulschließungen sind nach den Ampel-Plänen nicht mehr möglich.

Im Vergleich zu den Verhandlungen über das Infektionsschutzgesetz im Frühjahr scheint sich dieses Mal Lauterbach gegen die FDP durchgesetzt zu haben. Vieles, was er im Vorfeld gefordert hatte, steht nun im Gesetzentwurf. Insbesondere der Schutz der Risikogruppen und, dass die Länder bei einer drohenden Überlastung der Kliniken strengere Maßnahmen ergreifen können, war dem SPD-Politiker wichtig.

Hohe Hürden für die Länder

Allerdings sind die Hürden für Maßnahmen wie das Begrenzen von Besucherzahlen hoch. Zuvor müssen die Länderparlamente "eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur" festgestellt haben – und zwar anhand "bestimmter, gesetzlicher geregelter Indikatoren", heißt es im Gesetzentwurf.

Solche Indikatoren können die Bettenbelegung in den Kliniken und die Auslastung der Intensivstationen in einer Region oder in einem ganzen Bundesland sein. Auch Abwasseruntersuchungen sollen künftig eine größere Rolle spielen. Die Länder müssen einschränkende Maßnahmen in jedem Fall gut begründen können. Das war den Liberalen wichtig.

Zähe Verhandlungen und schwierige Kommunikation

Vor der Hauptstadtpresse zeigten sich Lauterbach und Buschmann einig und zufrieden mit dem gefundenen Kompromiss. Vorausgegangen waren jedoch zähe Verhandlungen, die sich über Wochen gezogen hatten.

Auch die Kommunikation gestaltete sich heute schwierig. Statt einer gemeinsamen Pressekonferenz luden die Minister nur einen kleinen Kreis von Journalisten zu einem Hintergrundgespräch ein, um die neuen Corona-Regeln vorzustellen. Offizielle Statements von Lauterbach und Buschmann wurden gesondert zur Verfügung gestellt. Der Grund für dieses Vorgehen: Marco Buschmann befindet sich im Urlaub und konnte nur digital zugeschaltet werden. Auch Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD), der in die Verhandlungen mit eingebunden war, konnte urlaubsbedingt nur zugeschaltet werden. Bleibt die Frage, warum der Termin für die Bekanntgabe der neuen Corona-Regeln ausgerechnet in diese Woche gelegt wurde. Denn der Gesundheitsausschuss des Bundestags wird sich erst Ende August und das Parlament als Ganzes erst im September mit dem Infektionsschutzgesetz befassen.

Kritik kommt aus den Ländern

Mehrere Bundesländer üben an der Kommunikation der zuständigen Minister Kritik. Die Staatskanzleien in den Ländern sollen teilweise erst kurz vor den Journalisten und der Öffentlichkeit über die Details des geänderten Infektionsschutzgesetzes informiert worden sein.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat für das Vorgehen von Lauterbach und Buschmann kein Verständnis. Wie schon im Frühjahr seien die Länder in den Prozess nicht eingebunden worden. "Das ist keine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Ländern", sagt der CSU-Politiker. Wir erwarten, dass wir gehört werden und mitentscheiden dürfen. Das Gesetz werfe viele Fragen in der Umsetzung auf, kritisiert Holetschek. Ähnlich sieht das der Gesundheitsminister in Thüringen.

Bundesrat muss noch zustimmen

Der grüne Amtskollege in Baden-Württemberg, Manne Lucha, zeigt sich von dem Entwurf der Bundesregierung enttäuscht. Er hätte sich einen umfangreicheren "Instrumentenkasten" gewünscht. Seiner Ansicht nach fehle die Möglichkeit, bei verschärfter Infektionslage im Extremfall 2G- und 3G-Beschränkungen oder Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich wieder einführen zu können.

Die Bundesländer müssen den neuen Corona-Regeln im Bundesrat noch zustimmen, damit sie wie geplant zum 1. Oktober in Kraft treten können.