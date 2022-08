Neue Corona-Regeln: Generelle Maskenpflicht möglich

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Wochenlang haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) um eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes gerungen - jetzt liegen ihre Vorschläge für die Corona-Regeln im Herbst und Winter vor. Bundesweit einheitlich soll es demnach bei der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleiben, wie beide Ministerien mitteilten. Auch die Testnachweispflicht in Kliniken wird es weiter geben.

Darüber hinaus sollen die Bundesländer wieder deutlich mehr Befugnisse erhalten, strengere Corona-Beschränkungen zu erlassen. "Ab 1.10. können die Länder die Maskenpflicht in den Innenräumen nutzen", erläuterte Lauterbach. Buschmann betonte: "Masken schützen. Und in bestimmten Situationen ist eine Maskenpflicht auch zumutbar."

Maskenpflicht in Innenräumen und Schulen

Der Entwurf sieht vor, dass ein Bundesland per Parlamentsbeschluss schärfere Regeln anordnen kann - sofern "eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastrukturen besteht". Dazu zählt eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. In der Gastronomie, bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen negativ Getestete, frisch Genesene oder frisch Geimpfte die Maske weglassen - die jüngste Impfung darf dabei höchstens drei Monate zurückliegen.

Maskenpflicht in Schulen soll für Beschäftigte sowie für Kinder ab der 5. Klasse möglich sein, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist. "Eine pauschale Maskenpflicht an Schulen wäre nicht angemessen", sagte Buschmann dazu. Zudem können die Länder eine Testpflicht in Schulen, Kitas, Hafteinrichtungen und Asylbewerberunterkünften vorschreiben.

Personenobergrenzen und Maskenpflicht auch im Freien

Für den Fall einer weiteren Verschärfung der Lage sieht der neue Gesetzentwurf noch weitergehende Beschränkungen vor. "Wenn die Situation es gebietet, gilt auch eine Maskenpflicht bei Außenveranstaltungen und es kommt zu Obergrenzen im öffentlichen Raum", sagte Lauterbach.