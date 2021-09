Neuregelungen: Corona-Lage und Impfstatus-Auskunft

Schon seit Monaten wird vor dem Corona-Herbst gewarnt: Um die Pandemie in den kälteren Monaten zu bekämpfen, sind nun mehrere Neuregelungen in Kraft getreten. Dabei geht es unter anderem um Bewertungskriterien der Pandemielage und Auskünfte von Beschäftigten zum Impfstatus. Die Änderungen waren am Dienstag im Bundesgesetzblatt verkündet worden.

Einschätzung der Corona-Lage

Die wesentliche Messlatte zur Einschätzung der Corona-Lage soll die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken sein. Diese soll die bisherige Orientierung an den Infektionszahlen ablösen, die durch die zunehmenden Impfungen als nicht mehr so aussagekräftig gelten. Es sollen jedoch auch "weitere Indikatoren" berücksichtigt werden, beispielsweise eine nach Alter differenzierte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen oder die Anzahl der gegen Covid-19 Geimpften. Die jeweiligen Länder können kritische Schwellen festlegen, ab denen strengere Auflagen greifen.

Impfstatus-Auskunft

Ab heute sollen zudem Beschäftigte in sensiblen Bereichen wie Kitas, Schulen und Pflegeheimen gefragt werden können, ob sie gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. In Krankenhäusern und weiteren medizinischen Einrichtungen ist dies bereits der Fall. Eine Impfpflicht ist damit jedoch nicht verbunden. Die Impfstatus-Auskunft soll für die Zeit der Corona-Krise gelten. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen in der kommenden Woche über eine einheitliche Linie beim Ausgleich von Verdienstausfällen wegen Quarantäne beraten.