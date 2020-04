Neue Corona-Beschlüsse: Kritik aus Opposition und Wirtschaft

Vier Stunden haben die Länderchefs am Mittwochabend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Doch die vorgestellten Beschlüsse stoßen nicht überall auf Zustimmung.

Die Grünen, selbst an einigen Landesregierungen beteiligt, sind erstmal weitgehend zufrieden. Die Beschlüsse seien "insgesamt angemessen", sie gäben "Licht am Horizont", sagt Parteichef Robert Habeck - um dann doch ein bisschen Unmut zu zeigen. Dass Kitas und Schulen erst später öffnen dürften stelle eine Härte dar. "Zwischen 'nichts tun' und 'alles aufmachen' muss es differenziertere Wege geben", sagt Habeck, und fügt eine Forderung an die Kultusministerinnen und Kultusminister hinzu: Die sollten nun "kreativ" mit der Situation umgehen. Die Kinder, die noch nicht wieder in die Schule oder Kita gehen könnten, dürften nicht alleine gelassen werden.

Als "zu entscheidungsschwach, zu zögerlich" bezeichnet der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla die Bundeskanzlerin. Merkel gebe auf dem Höhepunkt der Coronakrise "ein kümmerliches Bild ab", sagte er. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland fokussiert seine Kritik auf die andauernde Schließung von Restaurants und Cafés. Diese halte er für einen Fehler – das werde die deutsche Restaurantkultur "zum Erliegen bringen". Dass einige Geschäfte wieder aufmachen dürfen, begrüßt Gauland.

Linke: Wirtschaft statt Gesundheit im Fokus

Genau daran übt die Linke Kritik. Parteichefin Katja Kipping nannte die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen "sozial unausgewogen". Statt die Gesundheit der Menschen als oberste Priorität zu setzen, stehe das Ankurbeln der Wirtschaft im Zentrum. Wenn die Geschäfte öffneten, müssten auch viele Beschäftigte mit Kindern wieder zur Arbeit – und das bei geschlossenen Schulen und Kitas. "Es besteht die Gefahr, dass damit die gesamte Last der kommenden Wochen auf den Schultern der Beschäftigten mit Kindern abgeladen wird", so Kipping.

Weitere Beschlüsse nur mit Expertenkommission?

FDP-Chef Christian Lindner fordert eine Expertenkommission, um die nächsten Schritte zu beraten. Das könne die Zustimmung der Menschen sichern. Zwar sei die Perspektive der Beschlüsse grundsätzlich richtig. Aber es blieben viele Fragen offen. Etwa die, warum nur Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern öffnen dürften. Das Infektionsrisiko hänge ja nicht mit der Größe des Geschäfts, sondern mit dem Abstand der Kundinnen und Kunden zusammen, so Lindner. Warum nicht auch in der Gastronomie mehr möglich sei, auch darüber wolle er mit der Regierung reden.

Die Forderungen: Rettungspaket und neue Beschlüsse

Nicht nur aus der Opposition, auch aus der Wirtschaft und von Verbänden kommen Forderungen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA fordert ein sofortiges Rettungspaket für die Branche. Nur so ließen sich "eine Pleitewelle nie gekannten Ausmaßes und Massenarbeitslosigkeit verhindern", sagt DEHOGA-Präsident Guido Zöllick.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) kritisiert, dass nur Geschäfte bis zu einer bestimmten Größe öffnen dürfen. Verbandspräsident Stefan Genth teilt mit, die Lockerung der Ladenschließung dürfe sich nicht an Betriebsgrößen oder Verkaufsflächen festmachen. Das führe "zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten". Abstands- und Hygieneregeln könnten sowohl in kleinen als auch in großen Geschäften eingehalten werden. Die Politik solle die Beschlüsse überdenken und entsprechend anpassen, so die Forderung des HDE.

Arbeitgeber begrüßen die Beschlüsse

Grundsätzliche Zustimmung zu den Entscheidungen kommt von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, BDA. "Die Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten haben ein richtiges Maß an Sicherheit für die Gesundheitsvorsorge bei ersten Schritten zur Wiederaufnahme des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens gefunden", erklärte Verbandspräsident Ingo Kramer. In einem weiteren Schritt sollte dann im Mai die Öffnung weiterer Geschäfte, unabhängig von der Verkaufsfläche, ermöglicht werden. Auch die Öffnung von Restaurants, die eine großzügige Platzierung ermöglichen, sollte in Erwägung gezogen werden, so Kramer.