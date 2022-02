Neue Bundeswehr-Milliarden: Warnung vor der Gießkanne

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen 100-Milliarden-Sonderfonds für die Bundeswehr angekündigt. Der Begriff "Kehrtwende" ist dafür fast noch zu schwach: Was die Ampel-Koalition in der Sicherheitspolitik vollzieht, ist eine strategische Revolution. Jahrelang weigerte sich Deutschland, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato einzuhalten, jetzt soll es übererfüllt werden.

Der Finanzminister will eine schlagkräftige Armee

Auch um dies schnell zu erreichen, soll die Bundeswehr noch in diesem Jahr mit dem Sonderfonds ausgestattet werden: "Unser Ziel ist, dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa bekommen", erklärte Finanzminister Christian Lindner heute im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF.

Kiesewetter: "Die Gießkanne wäre Verschwendung"

Während sich der FDP-Politiker nun Gedanken machen muss, an welchen anderen Stellen künftig gespart werden soll, weil er höhere Steuern ja ausschließt, werden insbesondere das Verteidigungsministerium und das Kanzleramt sich überlegen müssen, wo genau die neuen Milliarden bei der Bundeswehr am dringendsten gebraucht werden. "Bevor das Geld ausgegeben wird, brauchen wir eine Prioritätensetzung. Sonst gibt es Gießkanne und das wäre Verschwendung", warnte der CDU-Verteidigungsexperte und ehemalige Offizier Roderich Kiesewetter im ARD-"Morgenmagazin".

Lambrecht: "Richtig viel zu tun"

Klar ist, dass es der Bundeswehr personell bislang zwar gelang, Nato-Wünsche zu erfüllen, es jedoch vor allem an der Ausstattung scheitern könnte, wenn diese Anforderungen noch wachsen. Alleine bei der Munition besteht offenbar ein Mangel in zweistelliger Milliardenhöhe.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte im ARD-Bericht aus Berlin weitere Bereiche, in denen dringender Handlungsbedarf besteht. Etwa bei der "nuklearen Teilhabe": Deutschland steht bei der Nato im Wort, dass die Bundeswehr über Jets verfügt, die auch Atomsprengköpfe transportieren können. "Der Tornado, der das leistet, wird 2030 nicht mehr im Einsatz sein. Deshalb ist es wichtig, jetzt die Nachfolge-Entscheidung zu treffen. Jetzt.", sagte Lambrecht.

Im Gespräch ist unter anderem, den US-amerikanischen F35-Jet einzukaufen – entschieden ist aber noch nichts. Es gibt weitere Bereiche, in denen Entscheidungsdruck herrscht: "Kampfhubschrauber: Auch da die jetzt zu bestellen. Bewaffnung von Drohnen: Auch da sich zu verständigen. Das ist richtig viel was zu tun."

Die Landesverteidigung rückt in den Vordergrund

Schon seit der Krim-Annexion 2014 war zu beobachten, dass sich Deutschland und die Nato nach Jahren kräftezehrender Auslandsmissionen, wie der in Afghanistan, jetzt wieder mehr auf das eigene Territorium konzentrieren.

Dieser Trend, die Einsicht, dass die europäische Freiheit weniger am Hindukusch, denn vor der eigenen Haustür verteidigt werden muss - dürfte sich nun verstetigen. In den letzten Tagen und Wochen hatte die Bundeswehr bereits eine Stärkung der Bündnispartner in Litauen, in der Slowakei oder mit Luftraumüberwachungsflügen in Rumänien vollzogen oder zumindest zugesagt: "Jetzt müssen wir deutlich besser werden und uns in die Lage zu versetzen, die Landes- und Bündnis-Verteidigung wirklich durchführen zu können", erklärte Lambrecht.

Auch die "nukleare Option" steht auf der Tagesordnung

Die Debatte, wo genau die 100 Milliarden hinfließen sollen, hat bereits begonnen. Auch gibt es bereits erste Stimmen, die eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutieren wollen. Und dann ist da noch das Thema nukleare Abschreckung, nachdem Russlands Präsident Putin größte Sorge mit der Ankündigung auslöste, er würde seine Abschreckungswaffen in besondere Alarmbereitschaft versetzen.

Die EU müsse sich, unabhängig von den USA, Gedanken über eine "nukleare Option" machen, so formulierte es der Politikwissenschaftler Herfried Münkler im Deutschlandfunk. Frankreich hatte einen Dialog dazu bereits angeboten. Man könne sich ja, meint Münkler, nicht sicher sein, ob nicht im Weißen Haus demnächst wieder ein Präsident à la Donald Trump sitze.