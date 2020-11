Neue Bundestagsvize Dagmar Ziegler sieht Amt als großes Glück

Sie selbst stammt aus Ostdeutschland und möchte sich daher auch verstärkt in diesen Regionen engagieren. Als Bundestagsvizepräsidentin habe sie sich das Ziel gesetzt, "in den ostdeutschen Ländern vor allen Dingen herumzureisen" und deutlich zu machen, "wie wichtig es ist, für die Demokratie zu streiten".

Sie wolle auch "den Menschen Mut geben, die seit vielen Jahren arbeitslos sind" und nach der DDR-Zeit nicht den beruflichen Anschluss gefunden hätten. Ihnen wolle sie deutlich machen: "Euer Leben hat sich dennoch gelohnt. Es war richtig, dass die Mauer gefallen ist, und es war richtig, dass wir die Demokratie aufgebaut haben", sagt Ziegler.

Nach einem Jahr ist Schluss

Die SPD-Politikerin will ihr Amt nur bis zur nächsten Bundestagswahl ausüben und danach aus dem Parlament ausscheiden. Seit 30 Jahren ist sie in der Politik. Und das gehe im Laufe der Jahre an die Substanz, so Ziegler. Danach wolle sie ihren Platz für jüngere Menschen frei machen und mehr Zeit für Familie und Hobbies haben. Denn das Leben könne schneller zu Ende sein, als man denke. "Der schreckliche Tod von Thomas Oppermann hat es ja gezeigt, wie schnell manchmal und unerwartet so etwas passieren kann. Und deshalb möchte ich die Zeit nutzen."