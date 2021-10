Neue Bundesregierung: deutlich weniger kirchenfreundlich?

Am Dienstag hat sich der neue Deutsche Bundestag konstituiert. Die großen Kirchen luden zuvor noch zu einem Ökumenischen Gottesdienst, zu dem rund 170 der gut 730 Abgeordnete kamen. Der Anteil der Politiker, die gegenüber dem Bundestag eine Kirchenmitgliedschaft angegeben haben, liegt bei etwa 47 Prozent.

Es ist Tradition, dass die katholische und die evangelische Kirche zu Beginn einer neuen Legislaturperiode zu einem ökumenischen Gottesdienst einladen. Politiker von CDU, SPD, Grünen und FDP wirken als Lektoren mit. Prälat Martin Dutzmann, der Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche am Sitz von Bundesregierung und Parlament, ruft dazu auf, in der Politik fair miteinanderumzugehen. Dass Abgeordnete Macht erlangen und ausüben wollten, sei nicht nur legitim, sondern ihre Aufgabe. Entscheidend sei aber, wie das geschehe. Zugleich ermutigt er im Gottesdienst die Abgeordneten zum Gebet und betont die Bedeutung der Fürbitte: "Auch und gerade Menschen in politischer Verantwortung bedürfen der Fürbitte – ich kann Ihnen versichern: es wird für Sie gebetet, jeden Sonntag."

Keine Kirchenmitglieder: Scholz, Lindner, Habeck

Der Bundespräsident ist da, die Kanzlerin, der scheidende Bundestagspräsident, alle drei gehören sie der evangelischen Kirche an. Die Spitzen der Ampel-Parteien aber sind nicht gekommen, weder Olaf Scholz noch Christian Lindner oder Robert Habeck, die allesamt keine Kirchenmitglieder sind, auch nicht die Protestantin Annalena Baerbock. Prälat Karl Jüsten vom Katholischen Büro kommentiert zurückhaltend: "Natürlich hätten wir es gern gesehen, wenn von denen, die in Koalitionsverhandlungen sind, mehr dabei gewesen wären. Möglicherweise verhandeln sie ja, ich weiß es nicht, jedenfalls hätten wir uns auch über sie sehr gefreut."

Natürlich fällt auf, welche Fraktionen stark und welche Fraktionen weniger stark vertreten sind, sagt Prälat Karl Jüsten: "Von der Union waren sehr viele da, von der FDP waren sehr viele da, von anderen Parteien nicht so viele, aber das entspricht jetzt auch der Wirklichkeit der Religionsverteilung im Deutschen Bundestag."

Anteil der Kirchenmitglieder im Parlament nimmt ab

In der Tat ist der Anteil der konfessionsgebundenen Abgeordneten im Bundestag bei der Unionsfraktion mit 83 Prozent am höchsten, es folgt die FDP mit 53 Prozent. Bei der SPD liegt der Anteil bei 38, bei den Grünen und der AfD bei rund 25 Prozent, Schlusslicht ist die Linke mit 7 Prozent. Wobei Abgeordnete nicht verpflichtet sind, ihre Konfessionsangehörigkeit anzugeben – der Anteil kann also auch höher liegen. Insgesamt aber lässt sich sagen, dass der Anteil der Kirchenmitglieder im Parlament – ähnlich wie in der gesamten Bevölkerung auch – abnimmt. Ob das einen Einfluss auf die Politik hat?

Die SPD-Politikerin Kerstin Griese, die vor ihrer Zeit im Bundestag im Vorstand der Diakonie war, glaubt, das könne man noch nicht absehen: "Der Bundestag ist sehr viel vielfältiger, jünger, Menschen mit muslimischem Hintergrund. Für mich war es erst mal schön, die Wahlperiode mit einem Gottesdienst zu beginnen." CDU-Fraktionsvize Hermann Gröhe – er ist Mitglied der EKD-Synode – sieht schon gewisse Veränderungen im Verhältnis von Politik und Kirche. Zwar würden auch Kirchenfernere auf die Stimme der Kirchen hören, aber im politischen Berlin spüre man, "dass die Zeiten traditionsgesättigter Volkskirchlichkeit einer anderen Zeit gewichen sind, in der Christinnen und Christen sich sehr viel bewusster Gehör verschaffen sollten."

Werbeverbot für Abtreibungen dürfte fallen

Eine Frage aber ist durchaus, wie sich die wahrscheinliche Ampel-Koalition auf das Verhältnis zu den Kirchen auswirkt. Auf der einen Seite könnten sozialpolitische Anliegen der Kirchen und ihrer Wohlfahrtsorganisationen stärker in den Blick kommen. Auf der anderen Seite könnten Themen des Lebensschutzes in den Hintergrund rücken – das Werbeverbot für Abtreibungen dürfte fallen, und bei der Frage, wie der assistierte Suizid geregelt werden soll, hat sich Olaf Scholz im Wahlkampf für eine liberale Lösung ausgesprochen. Spannend wird sein, ob die Position des Beauftragten für Religionsfreiheit wieder besetzt wird. Und auch die Kirchenfinanzen werden zum Thema, die Staatsleistungen für die Kirchen. Sie sollen abgelöst werden – in welcher Form, das wird in dieser Legislaturperiode beschlossen werden.