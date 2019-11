Neue Behandlungsmethode: Kälte als Lebensretter

Seit einigen Jahren versuchen Ärzte in den USA Notfallpatienten mit einer Behandlung zu retten, bei der das Blut der Patienten gegen eine Salzlösung ausgetauscht und der Körper auf 10 bis 15 Grad gekühlt wird, wie das Magazin "New Scientist" berichtete. Weil durch die Kälte Abbauprozesse in den Zellen gestoppt werden, nehme das Gehirn weniger Schaden. Ärzte bekämen so mehr Zeit, lebensrettende Operationen durchzuführen. Momentan wird das Verfahren in Baltimore nur bei Patienten angewendet, die mit schweren Stich- oder Schussverletzungen in die Klinik kommen.