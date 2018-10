02.10.2018, 06:56 Uhr

Neue Baumhäuser im Hambacher Forst - Razzia nach Baumaterial

Im Hambacher Forst entstehen offensichtlich immer neue Baumhäuser von Rodungsgegnern. Die Polizei hat deshalb am Montag ein Camp auf Baumaterial durchsucht. "Wir wollen überprüfen, wie der Materialfluss in den Wald kommt", so ein Polizeisprecher.