Neubauer-Text in Abi-Prüfung: CSU und CDU empört

In einer Abiturprüfung in Niedersachsen ist ein Text von Klima-Aktivistin Luisa Neubauer aufgegriffen worden - zum Ärger von Politikern der Union. Bei dem Text handelt es sich nach Angaben des Kultusministeriums in Hannover um einen Gastbeitrag der Aktivistin, der im Juni vergangenen Jahres von einem Medium veröffentlicht worden war. Bei der Prüfung im Fach Politik-Wirtschaft standen demnach am Montag mehrere Aufgaben für die Schüler zur Auswahl - bei einer war der Text von Neubauer Grundlage.

Der niedersächsische CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner sieht Klärungsbedarf. Seine Fraktion werde erfragen, ob Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) "direkt oder indirekt Einfluss auf die Auswahl der Prüfung genommen hat. Und warum ausgerechnet ein Text von Klima-Aktivistin und Grünen-Mitglied Neubauer gewählt wurde", sagte Fühner der "Bild-Zeitung". "Dass man ausgerechnet den Text einer Aktivistin wählt, habe ich durchaus mit Verwunderung zur Kenntnis genommen", betonte Fühner.

CSU-Generalsekretär: "Aufsätze von Aktivisten kein Abitur-Stoff"

Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber zeigte sich auf Twitter empört. "Aufsätze von Aktivisten sind kein Abitur-Stoff", schrieb Huber. Dass unter einer grünen Bildungsministerin ein Text von Neubauer im Abitur behandelt werde, "geht gar nicht". "Was kommt als Nächstes? Auf der Straße festkleben als Sportunterricht?", fragte Huber.

Der bayerische SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher reagierte mit Spott auf die Kritik Hubers. Nächstes Jahr werde man im bayerischen Abitur dessen Doktorarbeit behandeln, twitterte Rinderspacher in Anspielung darauf, dass Huber seinen Doktortitel nach Plagiatsvorwürfen freiwillig ruhen lässt.