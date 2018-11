Neuauszählung in Hessen: 100 Stimmen mehr für SPD

SPD könnte zweitstärkste Kraft werden

Nachdem die Grünen bislang bei der Landtagswahl nur 94 Stimmen vor der SPD lagen, könnten die Sozialdemokraten unter Umständen doch noch zweitstärkste Kraft in Hessen werden. Dazu Schneider aber einschränkend: "Wenn sich in über 400 anderen Gemeinden in Hessen überhaupt nicht verändert hat." Aber diese Frage könne nur der Landeswahlleier nächsten Freitag beantworten.

Schneider äußerte noch einmal sein Bedauern über die Auszählungspanne. "Schön ist das nicht, wir hätten uns gewünscht, dass wir die Wahl fehlerfrei über die Bühne bringen. Es haben sich am Wahlabend Fehler eingeschlichen, die haben wir mittlerweile korrigiert."