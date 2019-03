Neu im März: Höhere Mütterrente, mehr Mindestlohn auf dem Bau

Es geht um Eltern von Kindern, die vor 1992 geboren wurden – in der Regel um die Mütter. Für ihre Erziehungsleistung in den ersten Lebensjahren des Kindes bekamen sie bisher zwei Rentenpunkte – das entspricht rund 32 Euro. Ab heute sind es offiziell 2,5 Rentenpunkte, also rund 16 Euro mehr im Monat, und zwar pro Kind. Diese Änderung bei der sogenannten Mütterrente gilt seit Januar; ausgezahlt wird sie den meisten Rentnerinnen ab diesem Monat rückwirkend. Diese höhere Leistung für Mütter (und wenige Väter) hat ihren Preis: laut Berechnungen sind es rund 3,8 Milliarden Euro pro Jahr. Trotzdem sind Eltern von vor 1992 geborenen Kindern weiterhin schlechter gestellt. Für die Erziehung eines am 1.1.1992 oder später geborenen Kindes gibt es nämlich einen halben Rentenpunkt mehr.

Kritik vom Sozialverband VdK

Genau das kritisiert der Sozialverband VdK. Dessen Präsidentin Verena Bentele sagte dem Bayerischen Rundfunk, alle müssten für ihre Erziehungsleistung drei Rentenpunkte erhalten, unabhängig davon, wann ihr Kind geboren ist. Außerdem kritisiert Bentele, dass die Mütterrente auf die Grundsicherung angerechnet wird. Für die gesetzliche Rente in der Grundsicherung müsse generell ein Freibetrag eingeführt werden, fordert Bentele.

Höherer Mindestlohn im Baugewerbe

Hilfsarbeiter ("Lohngruppe 1") bekommen vier Prozent mehr Geld und damit mindestens 12,20 Euro pro Stunde. Das gilt sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Bei Facharbeitern im Baugewerbe in der höheren "Lohngruppe 2" ist die Sache komplizierter. Dort steigt der Mindestlohn im März auf 15,20 Euro in Westdeutschland (also auch in Bayern) und in Berlin auf 15,05 Euro. In Ostdeutschland dagegen gibt es die "Lohngruppe 2" nicht, dort gilt der Mindestlohn der "Lohngruppe 1".

Das Bauhauptgewerbe war übrigens die erste Branche, in der in Deutschland ein Mindestlohn eingeführt wurde, und zwar 1996. Der Zweck war damals, deutsche Baufirmen und ihre Mitarbeiter vor "Billigkonkurrenz" aus dem Ausland zu schützen. Bis dahin konnten ausländische Bauarbeiter zu den (niedrigeren) Löhnen und den (schlechteren) Arbeitsbedingungen ihres Herkunftslandes in Deutschland arbeiten.

Neues Kennzeichen für Mopeds

Heute ist auch der Tag, an dem wie üblich das neue Versicherungsjahr für Leichtkrafträder beginnt. Wer einen Motorroller, ein Mofa oder ein Elektrofahrzeug wie ein Quad oder ein Segway hat, braucht jetzt ein grünes Kennzeichen. Das Versicherungskennzeichen muss man jedes Jahr neu beantragen und anbringen.