Ein Deal für "Bibi"? Netanjahu-Prozess könnte vorzeitig enden

Bei dem möglichen Abkommen mit der Staatsanwaltschaft würde der Anklagepunkt der Bestechlichkeit fallen gelassen, berichten israelische Medien über den Korruptionsprozess gegen Benjamin Netanjahu, genannt "Bibi".

Nimmt er den Deal oder nicht?

Nimmt er den Deal oder nimmt er ihn nicht? Wie wird sich Benjamin Netanjahu entscheiden und welches Mitspracherecht haben seine Frau und seine Söhne? Die Medien spekulieren seit Tagen fröhlich bis genüsslich - und wieder einmal beschäftigt das Innenleben der Familie Netanjahu das Land, auch wenn der Senior schon seit dem Sommer gar nicht mehr Premierminister ist.

Sozialarbeit statt Haftstrafe für den Ex-Premier

Neben seiner Arbeit als Vorsitzender der nationalkonservativen Likud-Partei und Oppositionsführer ist der 72-Jährige zur Zeit vor allem eines: Angeklagter. Weil er illegale Luxusgeschenke angenommen und einem Medienunternehmer Vorteile im Gegenzug für positive Berichterstattung gewährt haben soll, steht Netanjahu in Jerusalem vor Gericht.

Der Korruptionsprozess gegen ihn könnte noch Jahre dauern, doch nun zeichnet sich möglicherweise ein Ende ab. Netanjahus Verteidiger haben mit der Staatsanwaltschaft offenbar einen möglichen Deal ausgehandelt. Der Vorwurf der Bestechlichkeit würde Medienberichten zufolge wegfallen. Netanjahu müsste einer Verurteilung wegen Untreue zustimmen und Sozialdienst leisten. Ins Gefängnis müsste er nicht.

Ein politisches Comeback wäre kaum noch möglich

Der ehemalige Präsident des israelischen Verfassungsgerichts Aharon Barak sagte zu den Verhandlungen über den Deal im Radiosender KAN, mit der möglichen Vereinbarung würde aber auch "Netanjahus Vorwurf entschärft, dass man ihn zu Unrecht verfolgt. Denn er würde einräumen: 'Ja, ich gebe zu, dass ich für das, was mir vorgeworfen wird, verantwortlich bin'".

Netanjahu beteuerte bisher, dass an den Vorwürfen nichts dran und die Anklage gegen ihn eine Verschwörung von Justiz und Medien sei. Wenn er den Deal annimmt, müsste er, darauf besteht den Berichten zufolge die Staatsanwaltschaft, offiziell moralische Verfehlungen eingestehen. Damit verbunden wäre eine siebenjährige politische Ämtersperre – es wäre das Ende von Netanjahus Hoffnungen auf ein politisches Comeback.

Für jeden anderen wäre es ein "Traumdeal"

Dieser Preis sei für den Ex-Premier vermutlich zu hoch, sagte sein ehemaliger Anwalt Mika Patman gegenüber KAN: "Ich glaube nicht, dass es zum Deal kommt, denn Netanjahu denkt nicht wie ein Angeklagter, sondern wie ein Politiker. Er kümmert sich um seine politische Zukunft, womit er auch Recht hat." Ein anderer Angeklagter hingegen, dem Bestechlichkeit vorgeworfen wird und der die Möglichkeit hat, mit Untreue und kurzem Sozialdienst davon zu kommen, "würde in diesem Angebot einen Traumdeal sehen", so Patman.

Kritiker sehen ein Einknicken der Justiz

Viel Zeit zum Überlegen bleibt Netanjahu nicht. Israels Generalstaatsanwalt Mandelblit ist nur noch bis zum Monatsende im Amt und das Angebot an Netanjahu danach vom Tisch. Einen besseren Deal wird er womöglich nicht mehr bekommen.

Kritiker sehen in dem Angebot an den Angeklagten Netanjahu ein Einknicken der Justiz und in einer Umfrage lehnt eine Mehrheit der befragten Israelis ein Ende des Prozesses durch einen Deal ab. Netanjahus Anhänger wünschen sich, dass ihr Idol vor Gericht weiterkämpft und sammeln online Geld für mögliche Prozesskosten – auch wenn dem noch aktiven Politiker die Annahme solcher Spenden gesetzlich verboten ist.

Regierungschef Bennett hofft, dass der Prozess weiter geht

Netanjahu dankte seinen Fans via Twitter mit einem Herzchen. Wie er sich entscheiden wird, ließ er offen. Sein Nachfolger an der Regierungsspitze Naftali Bennett, hofft vielleicht, dass Netanjahu den Deal nicht annimmt. Sollte der Ex-Premier politisch durch die Ämtersperre keine Gefahr mehr darstellen, könnte es sein, dass sich Israels Parteienlandschaft neu sortiert und Naftali Bennetts Regierungskoalition zerfällt.

Darauf angesprochen versuchte Bennett zu beschwichtigen: "Die politischen Kommentatoren da draußen, mit all ihren Analysen" sollten sicherst einmal beruhigen, "die Regierung Israels arbeitet und sie wird ihre Arbeit weiterhin jeden Tag gut und in Ruhe ausführen". Tatsächlich aber hätte ein juristisch erzwungener politischer Abschied wohl sehr sicher eine politische Neuordnung in Israel zur Folge.