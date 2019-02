Nennung als "Prüffall": AfD verklagt Verfassungsschutz

Die AFD hat am Verwaltungsgericht Köln Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eingereicht. In einem Schriftsatz vom 4. Februar beantragt die Partei, dem BfV künftig zu verbieten, öffentlich über die Einstufung der AfD-Bundespartei als sogenannter "Prüffall" zu berichten. Der Schriftsatz liegt WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" vor.

Vorstadium einer Beobachtung

Als "Prüffall" bezeichnet der Verfassungsschutz ein Vorstadium einer möglichen Beobachtung, in dem nur öffentliche Quellen ausgewertet werden und geheimdienstliche Mittel nicht zum Einsatz kommen dürfen. Weil damit aber noch keine offizielle Entscheidung getroffen worden sei, fehle es dem Verfassungsschutz an einer juristischen Grundlage für diese "öffentlich-diskreditierende Mitteilung", so die von der AfD beauftragten Anwälte.

AfD sieht "stigmatisierende" Aussagen

Für jede weitere Erwähnung der Formulierung soll das BfV in Köln nach dem Willen der AfD ein Ordnungsgeld von bis zu 10.000 Euro bezahlen, so ist es in dem 97 Seiten umfassenden Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zu lesen. Die AfD wirft dem Verfassungsschutz durch die Kommunikation des Prüffalles darin unter anderem "stigmatisierende" und "ehrschädigende Aussagen über eine Partei" sowie eine "Verletzung des Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebots" vor.

Öffentliche "Klarstellung" vom Amtschef

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte die Entscheidung des BfV, die Gesamtpartei AfD als Prüffall zu betrachten, am 15. Januar bei einer Pressekonferenz öffentlich mitgeteilt. "Auch wenn wir grundsätzlich nur mit äußerster Zurückhaltung öffentlich über Prüffälle berichten, erfolgt daher hier die Klarstellung, dass die vorliegende Anhaltspunkte mit Blick auf die Partei als Ganzes noch nicht hinreichend verdichtet sind, um die Schwelle zum Beobachtungsobjekt zu überschreiten", sagte Haldenwang.