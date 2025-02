Nawalnys Todestag: Hunderte Menschen am Grab in Moskau

In Moskau, am Grab des einst wichtigsten Gegners von Kremlchef Wladimir Putin, haben sich am Sonntagmorgen Hunderte Menschen versammelt. Bei eisigen Temperaturen erwiesen sie Alexej Nawalny so noch einmal die Ehre. Es ist der erste Todestag des Oppositionellen. Vor genau einem Jahr war er unter ungeklärten Umständen in einem Straflager in Sibirien ums Leben gekommen.

Julia Nawalnaja: "Du fehlst mir so"

Viele Trauernde legten Blumen am Grab auf dem Borissowskoje-Friedhof ab. Sie kamen, obwohl sie sich damit der Gefahr von Repressalien durch die russischen Behörden aussetzten. Die Polizei gewährte den Zutritt, doch wurden die Trauernden von Beamten gefilmt, wie unabhängige Medien meldeten. Unter den Besuchern am Grab waren demnach auch ausländische Diplomaten, darunter die US-Botschafterin Lynne Tracy und EU-Botschafter Roland Galharague.

Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, schrieb bei Instagram, es habe keinen Tag in diesem Jahr gegeben, an dem sie sich nicht an Nawalny gedacht, mit ihm gelacht, sich innerlich mit ihm beraten, aber auch mit ihm diskutiert habe. "Ich liebe dich sehr, vermisse dich sehr, du fehlst mir so." Sie wird am Abend in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin bei einer von vielen Gedenkveranstaltungen in ganz Deutschland persönliche Erinnerungen an ihren Mann teilen und über sein Vermächtnis sprechen. Vor der russischen Botschaft in Berlin ist zudem eine Demonstration geplant.

Tod in Russlands härtestem Straflager

Nawalny war der bekannteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin. 2020 wurde er bei einem Aufenthalt in Sibirien zur Vorbereitung von Regionalwahlen vergiftet. Die Berliner Charité diagnostizierte einen Nervenkampfstoff als Ursache. Die russische Regierung wies jede Beteiligung an dem Anschlag zurück.

Bei seiner Rückkehr nach Moskau wurde Nawalny festgenommen und wegen Verstoßes gegen Meldeauflagen aus einem früheren Verfahren in Haft genommen. Später wurde er wegen angeblicher Veruntreuung und Beleidigung einer Richterin zu neun Jahren Haft verurteilt. Nach einem weiteren Prozess wegen Extremismus wurde die Freiheitsstrafe auf 19 Jahre erhöht, die er in einem Straflager am Polarkreis absitzen sollte. Zum Zeitpunkt des Todes war Nawalny erst 47 Jahre alt.

Scholz: Nawalny starb für Einsatz für Demokratie und Freiheit

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erinnerte an den Einsatz des russischen Oppositionellen für Demokratie und Freiheit. "Alexej Nawalny starb heute vor einem Jahr – weil er sich in Russland für Demokratie und Freiheit einsetzte", schrieb Scholz am Sonntag im Onlinedienst X. Der russische Präsident Wladimir Putin bekämpfe "die Freiheit und ihre Verfechter brutal". Umso mutiger sei Nawalnys Wirken gewesen. "Sein Mut hat einen Unterschied gemacht und wirkt weit über seinen Tod hinaus", erklärte Scholz.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärte im Onlinedienst Bluesky, Nawalnys "Feuer für die Freiheit" lebe in all jenen weiter, die sich der Repression des russischen Präsidenten Wladimir Putin "mutig widersetzen". Nawalny habe dafür mit seinem Leben bezahlt. "Russland ist nicht Putin, Putin ist nicht Russland", zitierte Baerbock Julia Nawalnaja. Ihr Mut gebe ihr Hoffnung und sei Ansporn, "alles zu tun, sie und die Menschen, die unter größter Gefahr für ein demokratisches Russland kämpfen, weiter zu unterstützen".

Politische Verfolgung nach Nawalnys Tod ungebrochen

Denn die Justiz in ganz Russland geht weiter rigoros gegen Andersdenkende vor. Der Kreml hat kritische Medien und die Opposition weitgehend ausgeschaltet. Die Liste der inhaftierten Gegner Putins und seines Angriffskrieges gegen die Ukraine ist lang. Die in Moskau verbotene, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Menschenrechtsorganisation Memorial listet 785 politische Gefangene auf. Drei Anwälte Nawalnys sind im Januar zu langen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie den Putin-Gegner verteidigt hatten.

Wer Nawalny als Vorbild stilisiert oder auch seinen Anti-Korruptions-Fonds FBK unterstützt, riskiert viele Jahre Haft wegen Extremismus. Nawalnys politische Bewegung gegen die verbreitete Schmiergeldkultur und Machtmissbrauch ist verboten. Und auch nach seinem Tod werden die Gesetze gegen Andersdenkende in Russland weiter verschärft. Seine im Exil arbeitenden Anhänger und nicht zuletzt seine Witwe, Julia Nawalnaja, müssen auch in der EU um ihr Leben fürchten. Doch sie gibt sich kämpferisch. Sie kündigte in einem "Time"-Interview an, das Werk ihres Mannes fortzusetzen: "Wenn die denken, dass sie Alexej töten können und damit alles endet, dann täuschen sie sich."