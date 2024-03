Nawalny-Trauerfeier: Tausende versammeln sich in Moskau

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Vor dem Trauergottesdienst für den in einem Straflager gestorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in einer Kirche im Südosten Moskaus haben sich dort Tausende Unterstützer des Oppositionspolitikers versammelt. Der Sarg ist gegen Mittag in der Kirche für die Trauerfeier angekommen.

Nawalnys Team zeigte in einem Live-Stream auf Youtube, wie Männer den braunen Sarg aus einem schwarzen Transporter zogen und dann im Gleichschritt in die Kirche trugen. Hunderttausende verfolgten die Übertragung. Die Menschen an der Kirche skandierten "Nawalny", "Nawalny", "Nawalny". Einige riefen auch: "Du hattest keine Angst. Und wir haben keine Angst." Zur Trauerfeier kamen auch westliche Botschafter, darunter der Deutsche Alexander Graf Lambsdorff.

Kreml schickt Warnung an Teilnehmer der Trauerfeier

Die Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort war, sperrte vorab den Platz vor der Kirche mit Metallzäunen ab, wie AFP-Journalisten berichteten. Polizisten mit Helmen und Tränengaskanistern patrouillierten in der Gegend, und auch in den nahe gelegenen U-Bahn-Stationen waren Sicherheitskräfte zu sehen.

Der Kreml warnte vor Beginn der Trauerfeier vor der Teilnahme an "nicht genehmigten" Versammlungen. Wer an einer solchen Kundgebung teilnehme, werde "gemäß dem geltenden Recht zur Verantwortung gezogen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Tass.