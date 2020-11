vor 21 Minuten

Nawalny: Druck auf russische Oppositionelle geht weiter

Die Polizei in Russland hat ein Büro des Kremlkritikers Alexej Nawalny durchsucht, der sich nach seiner Vergiftung noch in Deutschland aufhält. Er veröffentlichte am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter Fotos von der Durchsuchung.