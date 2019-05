Naturschutzaktion: Marienkäfer und Wanzen zählen

Unter dem Motto "Zählen, was zählt" rufen der Landesbund für Vogelschutz in Bayern und der Naturschutzbund (Nabu) zum bundesweiten Insektenzählen auf.

Aktion "Insektensommer": Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten

Vom 31. Mai bis zum 9. Juni sollen Teilnehmer bei der Aktion "Insektensommer" vom Käfer über die Wildbiene bis zur Blattlaus Insekten online melden und so Daten zu Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten sammeln, wie der LBV am Montag mitteilte. Ein besonderes Augenmerk lege man dabei auf 16 in Deutschland häufig vorkommende Arten. Darunter sind die Tagfalter Admiral oder Schwalbenschwanz, Wildbienen wie die Ackerhummel, Marienkäfer, Wanzen und die Libellenart "Blaugrüne Mosaikjungfer".

Zahl der Insekten in Deutschland ist rückläufig

Insekten trügen in den Ökosystemen zur Vermehrung von Pflanzen und zur Fruchtbarkeit des Bodens bei. Studien zeigten aber, dass die Insekten in Deutschland deutlich zurückgehen, erklärte die Ökologin Melanie Chisé. Intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und das Fehlen von Hecken und Büschen seien nur einige Gründe für den Insektenschwund.

Insekten im Garten und auf dem Balkon

Naturfans können für den "Insektensommer" im Garten, auf dem Balkon, im Wald oder auf der Wiese zählen, was fliegt und kriecht. Das Beobachtungsgebiet sollte nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus, teilen die Initiatoren mit. Gezählt wird eine Stunde lang. Die Daten zur Aktion werden zusammen mit der Plattform www.naturgucker.de erfasst. Zum Insektenzählen sind die Menschen auch noch einmal in der Zeit vom 2. bis 11. August aufgefordert. (Quelle: EPD)