Naturschutz oder Energie? Protest gegen Kraftwerkspläne in Tirol

Schneekanonen brauchen viel Wasser und viel Strom

Die Ötztaler Gletscher über Vent und Hochgurgl sind so etwas wie die Wasser-Sparkasse des ganzen Tals. In trockenen und heißen Sommern liefern sie das kostbare Nass – noch: Denn wie überall in den Alpen geht es mit dem "ewigen" Eis rasant dahin: Der Vernagtferner hat seit 1985 30 Prozent der Fläche verloren. Selbst in den Alpen, wo Schnee und Niederschläge eigentlich für einen guten Wasserhaushalt sorgen, ist der Klimawandel deutlich spürbar.

Die Forderungen nach Wasser kommen trotzdem weiterhin von allen Seiten - auch von den Hochgurgler und Söldener Seilbahnunternehmen, bei denen deutsche Skifahrer zur Hauptkundschaft zählen. Ihre Kunstschneemaschinerie braucht das Wasser dringend, gleichzeitig allerdings auch viel Strom, für den die Tiwag nun wiederum das Wasser haben will. Die Grenzen des Wachstums zeigen sich hier ganz unmittelbar. Auch Wolfgang Stroppa, dem Leiter der Projektentwicklung bei der Tiwag, ist der Konflikt bewusst: "Letztendlich muss die Gesellschaft wissen, was will ich, wie nutze ich meine Ressourcen. Und dieser Energiehunger, der da ist in der Gesellschaft, der muss gedeckt werden."

Völlig unerschlossene Gebiete sollen tabu bleiben

Das Dilemma ist auch den großen Naturschutzorganisationen klar. Tobias Hipp vom DAV fordert deshalb eine Neuausrichtung. Er verweist auf das große Potential beim Energiesparen, fordert eine Effizienzsteigerung bei bestehenden Kraftwerken und den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Bereichen, die bereits erschlossen sind. Was aber nicht gehe, sei in neue, komplett unerschlossene Gebiete zu gehen und sie zu verbauen, weil sie dann auf Dauer verloren gingen.