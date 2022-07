Naturschützer unzufrieden: Verpasst Deutschland die Waldwende?

Borkenkäfer verursacht mehr als 80 Prozent der Waldschäden

Im Jahr 2021 wurden demnach aufgrund von Insektenschäden insgesamt knapp 41,1 Millionen Kubikmeter Schadholz eingeschlagen. Dies entspricht einem Anteil von 81,4 Prozent an dem durch Waldschäden bedingten Holzeinschlag – ein neuer Höchstwert. Der Anteil hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als vervierfacht: 2011 waren Insektenschäden noch für 18,4 Prozent des eingeschlagenen Schadholzes verantwortlich.

Inzwischen stellt der Befall durch Schädlinge die Hauptursache für den Schadholzeinschlag in deutschen Wäldern dar. "Weitere für das Absterben der Bäume letztlich ausschlaggebende Einschlagsursachen wie Trockenheit (7,9 Prozent) und Wind oder Sturm (4,6 Prozent) spielten 2021 nur eine untergeordnete Rolle", erklärten die Statistiker.

Monokulturen befördern Borkenkäfer-Ausbreitung

Das Förderprogramm, das die Bundesregierung nun beschlossen hat, hilft nach Meinung der Umweltschützer der DHU nur bedingt, dieses Problem zu lösen. Nach Meinung der Umweltschützer der DUH seien auf Grund der vagen Formulierung der Förderungsrichtlinien weiterhin Monokulturen möglich. "Gerade die Dürrejahre 2018 bis 2020 und der Borkenkäfer haben gezeigt, wie wichtig artenreiche und widerstandsfähige Mischwälder sind. Bereits jetzt sind viele Waldflächen in einem historisch schlechten Zustand", warnt Peer Cyriacks, Leiter Naturschutz bei der DUH.

"Bayerischer Borkenkäfer-Hotspot" im Frankenwald

In Bayern ist die Situation laut der bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft bezüglich des Borkenkäfers weniger dramatisch. "Die Schäden sind nicht so groß wie in anderen Bundesländern", erklärt ein Mitarbeiter auf Nachfrage von BR24. Wie die Bayerischen Staatsforsten in ihrer Bilanz für das Jahr 2021 vermeldeten, sind die Borkenkäferzahlen für den gesamten Staatswald insgesamt rückläufig. Allerdings gebe es in Bayern ein deutliches Nord-Süd-Gefälle.

Während in der Mitte und im Süden Bayerns die Borkenkäferschäden durch zahlreiche Niederschläge und der dadurch gestiegenen Abwehrkraft der Bäume weit hinter den Vorjahren zurückblieben, ist der Frankenwald durch ungleiche Niederschlagsverteilung, wärmere Temperaturen und hohe Ausgangspopulationen der "bayerische Borkenkäfer-Hotspot".