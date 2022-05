Nato will offenbar keine Kampfpanzer an Ukraine liefern

Unter den Nato-Staaten gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur informelle Absprachen zum Verzicht auf die Lieferung bestimmter Waffensysteme an die Ukraine. Wie der dpa am Mittwoch in Bündniskreisen in Brüssel bestätigt wurde, soll dadurch das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Nato-Staaten und Russland möglichst gering gehalten werden.

Befürchtet wird so zum Beispiel, dass Russland die Lieferung westlicher Kampfpanzer und Kampfflugzeuge offiziell als Kriegseintritt werten und dann militärische Vergeltungsmaßnahmen ergreifen könnte. Waffensysteme dieser Art wurden bislang nicht in die Ukraine geliefert.

In Deutschland hatten zuletzt Aussagen der Parlamentarischen Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller (SPD), für Diskussionen gesorgt. Sie sagte am Sonntag in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" zu Waffenlieferungen, es sei innerhalb der Nato festgehalten, "dass keine Schützen- oder Kampfpanzer westlichen Modells geliefert werden".

Moskau verteilt russische Pässe in besetzten ukrainischen Regionen

Derweil kündigte Moskau an, um seine Herrschaft in bereits eroberten Gebieten im Süden der Ukraine zu festigen, die Bewohner der Regionen Saporischschja und Cherson in einem vereinfachten Verfahren mit russischen Pässen auszustatten. Staatschef Wladimir Putin unterzeichnete einen entsprechenden Erlass am Mittwoch.

Kiew warf Moskau daraufhin "kriminelles" Verhalten vor. "Die illegale Ausstellung von Pässen ist eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine sowie der Normen und Prinzipien des humanitären Völkerrechts", erklärte das ukrainische Außenministerium. Es handele sich um einen Verstoß gegen internationales Recht. Putins Dekret sei juristisch wertlos.

2019 hatte Putin bereits für die abtrünnigen ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk den Erhalt der russischen Staatsbürgerschaft angewiesen. Hunderttausende Menschen erhielten daraufhin russische Pässe. Gleiches geschieht nun in den von Russland besetzten Gebieten Cherson und im Gebiet Saporischschja.

Die ukrainische Regierung befürchtet, dass Russland sich die Regionen Luhansk, Donezk und Cherson nach dem Vorbild der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim einverleiben könnte. Die Volksrepubliken Luhansk und Donezk hatte Putin bereits gegen heftige internationale Kritik als unabhängige Staaten anerkannt.

Selenskyj will nur mit Putin selbst verhandeln

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommt eine Abtretung von Territorium auch im Gegenzug für ein Ende des Krieges nicht infrage, wie er deutlich machte. "Die Ukraine kämpft, bis sie ihr gesamtes Territorium zurück hat", sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Er war digital zu der Diskussion am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums zugeschaltet. "Ich kann nur mit dem Präsidenten direkt sprechen, keine Mittelspersonen, keine Vermittler", sagte Selenskyj. Dafür müsse Putin seine Blase verlassen. Derzeit verhandle Russland nicht ernsthaft.

(mit Agenturmaterial)