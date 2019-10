NATO: Wenig Begeisterung für Kramp-Karrenbauers Syrien-Plan

Die Begeisterung bei den Verbündeten hielt sich in Grenzen. Schon vor Beginn des NATO-Treffens hatten sich Diplomaten mehrerer Mitgliedsstaaten vom Vorstoß der deutschen Verteidigungsministerin, gelinde gesagt, überrascht gezeigt. Man habe davon aus den Medien erfahren – dieser kaum verhüllte Vorwurf war von vielen Seiten zu hören. Nun wolle man sich die Idee einer internationalen Schutzzone für Nordsyrien von Kramp-Karrenbauer erst einmal erläutern lassen. Die Ministerin, gerade mal 100 Tage im Amt und für ihr Vorgehen daheim in Deutschland bereits schwer gerügt, trat in Brüssel beinahe kleinlaut auf.

NATO-Generalsekretär sieht Vereinten Nationen am Zug

Von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kam zumindest keine offene Ablehnung. Der Norweger lobte, dass die Regierung eines so wichtigen NATO-Landes wie Deutschland Ideen für eine nachhaltige Lösung dieses Dauerkonflikts vorlege. Zugleich machte er deutlich, dass er zum jetzigen Zeitpunkt und in Anbetracht der militärisch äußerst labilen Lage im Kriegsgebiet nicht die Allianz am Zug sieht, sondern vielmehr die Vereinten Nationen.

Niemand fordere einen NATO-Einsatz in Nordost-Syrien, betonte Generalsekretär Stoltenberg. Darüber zu spekulieren, verstärke nur die allgemeine Unsicherheit. So, wie er den Vorschlag von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verstehe, sei dafür ohnehin ein UN-Mandat nötig. Und keiner wisse, ob der Weg dorthin leicht oder schwer werde. In jedem Fall müsse man den Vorschlag weiter diskutieren, bevor man entscheide.

USA lehnen eigene Bodentruppen in Syrien ab

Kramp-Karrenbauers Kollege aus den USA, Mark Esper, wurde noch etwas deutlicher. Der Pentagon-Chef betonte zwar, dass seine Regierung die Syrien-Initiative der deutschen Verteidigungsministerin grundsätzlich begrüße und auch politisch unterstütze; die USA hätten aber nicht vor, sich "mit Bodentruppen oder ähnlichem" an einer solchen Operation zu beteiligen.

Esper räumte ein, dass er den Plan Kramp-Karrenbauers noch nicht genau kenne. Weder habe ich "den deutschen Vorschlag gelesen noch im Detail studiert", so der Amerikaner wörtlich. Dass europäische Blauhelme gemeinsame Patrouillen in dem neuen Korridor in Nordsyrien durchführen wollten, finde er aber gut. Schließlich würden die USA von den Verbündeten schon seit längerem fordern, mehr für die Sicherheit in dieser Weltregion zu tun. Dies sei eine Gelegenheit.

Europäer reagieren skeptisch auf AKK-Vorschlag

Von den europäischen Verbündeten kam offiziell keine Kritik an Kramp-Karrenbauers Vorstoß, hinter vorgehaltener Hand aber einige skeptische Stimmen. Aus der französischen Delegation etwa hieß es, der Vorschlag sei "sicherlich gut gemeint", passe aber nicht zur "dynamischen Entwicklung" vor Ort. Soll heißen: Putin, Erdogan und Assad sind mit ihrem Deal für einen gemeinsam bewachten Korridor gerade dabei, Fakten zu schaffen. Und im UN-Sicherheitsrat hat eine Friedensmission unter europäischem Dach derzeit wenig Chancen.

Viele offene Fragen und Bedenken also, die den Elan der deutschen Ressortchefin dämpfen dürften. Bei ihrem ersten Auftritt im Kreis der NATO-Kollegen zeichnete sich ab, dass es noch einiger Überzeugungsarbeit bedarf, wenn die Ministerin mit ihrem Vorschlag Gehör finden möchte. Vor allem, wie stark sich die Bundeswehr im Fall des Falles engagieren würde, ist für die Partner von Interesse. Kurzfristig gilt eher das Wort von NATO-Generalsekretär Stoltenberg: AKKs Blauhelm-Plan für Nordsyrien sei "ein Element" in der Debatte.