Nato unterzeichnet Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden

Die Botschafter der 30 Nato-Mitgliedsstaaten haben in Brüssel die Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden unterzeichnet. Mit den Beitrittsprotokollen wird Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ermächtigt, Schweden und Finnland offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen. "Die Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle leitet den Ratifizierungsprozess in jedem der Mitgliedsländer ein", sagte Stoltenberg.

Alle Nato-Mitgliedsstaaten müssen zustimmen

Mit der Unterzeichnung der Protokolle können die beiden Länder an allen Treffen des Militärbündnisses teilnehmen, sind aber noch nicht stimmberechtigt. Bevor sie Nato-Mitglieder werden können, müssen die Regierungen der 30 Nato-Länder die Beitritte noch ratifizieren, was nach Einschätzung von Beobachtern sechs bis acht Monate dauern könnte.

In Deutschland könnte der Bundestag dem Beitritt Finnlands und Schwedens schon in dieser Woche zustimmen. Es werde versucht, einen entsprechenden Antrag am Mittwoch in erster Lesung im Parlament zu behandeln, hatte es vergangenen Freitag in Kreisen der Ampel-Koalition geheißen. Am Freitag könnten dann bereits die beiden abschließenden Lesungen erfolgen. Dies würde es dem Bundesrat ermöglichen, sich seinerseits noch am selben Tag mit der Ratifizierung zu befassen.

Finnland und Schweden bereits enge Nato-Partner

Finnland und Schweden hatten im Mai wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit ihrer traditionellen Neutralität gebrochen und einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt. Die Nato brachte die Aufnahme der beiden Länder in die Militärallianz vergangene Woche auf den Weg, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen Widerstand dagegen aufgegeben hatte.

Schweden und Finnland hatten aber bereits in den vergangenen Jahren immer engere Beziehungen zur Nato aufgebaut. Beide Länder traten 1994 dem Programm Partnerschaft für den Frieden und 1997 dem Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat bei. Die Nato bezeichnet Stockholm und Helsinki als einige der "aktivsten Partner". Beide Länder beteiligten sich etwa an den Einsätzen des Bündnisses auf dem Balkan, in Afghanistan und im Irak.

Die schwedischen und finnischen Streitkräfte nehmen auch regelmäßig an Manövern mit Nato-Ländern teil. Die drei anderen nordischen Länder Norwegen, Dänemark und Island, zu denen Schweden und Finnland enge Beziehungen pflegen, sind bereits Nato-Mitglieder.

Europäische Perspektiven:

BR24 wählt regelmäßig Inhalte von unseren europäischen öffentlich-rechtlichen Medienpartnern aus und präsentiert diese hier im Rahmen eines Pilotprojekts der Europäischen Rundfunkunion.