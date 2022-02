Nato: "Zeichen für vollständigen Angriff Russlands auf Ukraine"

Die Nato sieht sich im Russland-Ukraine-Konflikt zunehmend alarmiert. Das hat Generalsekretär Jens Stoltenberg am Samstagabend nochmal unterstrichen. In den ARD-"Tagesthemen" sagte er: "Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Russland einen vollständigen Angriff auf die Ukraine plant."

Kein Abzug russischer Truppen, sondern verstärkter Aufmarsch

Stoltenberg widersprach auch russischen Berichten, wonach sich das Militär von der Grenze zur Ukraine zurückzieht. Es würden keine Truppen abgezogen, sondern im Gegenteil: Es kämen neue Soldaten dazu. Laut Stoltenberg gibt es außerdem Hinweise darauf, dass Russland einen Vorwand formulieren wird, um einen Angriff zu rechtfertigen.

Schon am Freitag hatte US-Präsident Joe Biden betont, dass mit einem russischen Angriff in den "kommenden Tagen" zu rechnen sei: "Wir haben Grund, davon auszugehen."

Politische Lösung bleibt erklärtes Ziel

Trotz allem halte das westliche Verteidigungsbündnis am Ziel einer politischen Lösung fest. "Wir wollen Russland dazu bringen, den Kurs zu ändern und sich mit uns zusammenzusetzen", so Nato-Generalsekretär Stoltenberg.

Was die Forderung Russlands angeht, eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine auszuschließen und damit eine Ost-Erweiterung der Nato zu verhindern, betonte Stoltenberg, das sei letztlich die Entscheidung von 30 Alliierten. Aus seiner Sicht geht es aktuell aber weniger um eine Nato-Mitgliedschaft, sondern vielmehr darum, "ob wir akzeptieren, dass eine Großmacht wie Russland versucht, einem anderen Land zu diktieren, was es tun kann und nicht tun kann - mit Gewalt."

Lambrecht: "Wir sind gut beraten vorbereitet zu sein"

Auch nach Einschätzung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Russland alle Vorbereitungen getroffen, um angreifen zu können. Im ZDF sagte sie am Abend: "Wir sind gut beraten vobereitet zu sein."

Auf die Frage, ob denn auch ein russischer Angriff auf Nato-Mitglieder, etwa die baltischen Staaten oder Polen, zu befürchten sei, sagte die Ministerin: "Die Bedrohung ist sehr groß in dieser Region."

Deutschland ruft Bundesbürger dringend zur Ausreise auf

Wie hoch die Bundesregierung die Gefahr eines russischen Angriffs einschätzt, merkt man auch daran, dass das Auswärtige Amt seine Reise- und Sicherheitshinweise für die Ukraine nochmal verschärft hat. Deutsche Staatsangehörige würden dringend aufgefordert, das Land jetzt zu verlassen, heißt es seit Samstag auf der Internetseite des Ministeriums. Begründung: Eine militärische Auseinandersetzung sei jederzeit möglich.

Selenskyj betont Dialogbereitschaft der Ukraine

Die Ukraine zeigt sich derweil weiterhin dialogbereit mit Russland: Man werde nicht auf Provokationen von moskautreuen Separatisten in der Ostukraine reagieren, betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Aus dem Elyséepalast hieß es am späten Samstagabend, Selenskyj habe sich in dieser Frage entschieden geäußert.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte der ukrainische Präsident zuvor um mehr internationale Unterstützung für sein Land gebeten. Die Ukraine werde sich aber notfalls auch allein verteidigen.