Nato-Russland-Rat tagt wieder: Gespräche nach über zwei Jahren

In Brüssel sitzen seit dem Vormittag Vertreter der Nato-Staaten und Russlands zusammen. Es geht um den Ukraine-Konflikt und andere aktuelle Streitthemen. Die Erwartungen an das Treffen sind eher gering, allerdings gilt schon das Zustandekommen des sogenannten Nato-Russland-Rats als positiv. Es ist das erste Mal seit Juli 2019, dass beide Seiten in diesem Format Gespräche führen.

Hauptkonfliktpunkt: Ukraine

Die Nato dürfte vor allem ein Ende des russischen Truppenaufmarsches in der Nähe zur Ukraine verlangen. Die USA kritisierten vor dem Treffen, dass Moskau sich weiter nicht um Entspannung bemüht. Nach US-Angaben hat Russland mittlerweile rund 100.000 Soldaten in der Nähe der Ukraine zusammengezogen. Die US-Botschafterin bei der Nato, Julianne Smith, sagte dem US-Sender CNN, man gehe davon aus, dass Russland noch mehr Truppen an die Grenze verlegen wolle.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, rund 3.000 Soldaten sowie Militärtechnik für Übungen in Gebiete unweit der ukrainischen Grenze verlegt zu haben.

Moskau fordert Sicherheitsgarantien

Erwartet wird, dass Russland vor allem für neue Sicherheitsvereinbarungen wirbt. Diese sollen aus Sicht Moskaus unter anderem den Verzicht der Nato auf eine weitere Ausdehnung und besonders auf die Aufnahme der Ukraine umfassen. Die USA haben eine solche Zusage wiederholt ausgeschlossen.

Für die russische Regierung wird unter anderem Vizeaußenminister Alexander Gruschko zu dem Treffen im Nato-Hauptquartier erwartet. "Wir werden eine konkrete und substanzielle Antwort auf den russischen Entwurf für Sicherheitsvereinbarungen anstreben", sagte Gruschko vor dem Abflug in Moskau. Er erwarte "ernsthafte und tiefgründige" Gespräche. Dabei soll es um "grundlegende Probleme der europäischen Sicherheit gehen", die von den Nato-Ländern viele Jahre lang beschönigt und als unwichtig abgetan worden seien: "Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Stunde der Wahrheit gekommen ist."

Die Rolle des Nato-Russland-Rates

Miteinander reden, Vertrauen schaffen, Spannungen abbauen – darum soll es im Nato-Russland-Rat eigentlich gehen. Das Gremium wurde 2002 gegründet, um die Beziehungen zwischen Moskau und der westlichen Verteidigungsallianz auf Grundlage der fünf Jahre zuvor vereinbarten Nato-Russland-Grundakte Schritt für Schritt zu verbessern, vor allem in Krisenzeiten. Rüstungskontrolle, der Kampf gegen Terrorismus und Drogenhandel, Informationsaustausch über geplante Manöver, sogar gemeinsame Friedensoperationen – das sollten bei den monatlichen Treffen auf Botschafterebene die Themen sein. Zweimal im Jahr setzten sich auch die Außen- und Verteidigungsminister sowie die Chefs der Generalstäbe zusammen. Inzwischen herrscht allerdings praktisch Funkstille. Der Nato-Russland-Rat ist schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr einberufen worden.

Spannungen seit der Krim-Annexion

Schon mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 hatte sich das Verhältnis zwischen Brüssel und Moskau deutlich abgekühlt. Die früher regelmäßigen Treffen gab es immer seltener, der Ton wurde immer eisiger. Nach dem Mordanschlag auf den Doppelagenten Sergeij Skripal in Großbritannien im Jahr 2018, für den der Westen den Kreml verantwortlich macht, musste die russische Seite ihre ständige Vertretung im Nato-Hauptquartier deutlich verkleinern. Im Oktober des vergangenen Jahres wurden aus Brüssel weitere russische Diplomaten ausgewiesen, die nach Erkenntnissen der Nato als verdeckte Geheimdienstagenten gearbeitet hatten. Russland zog daraufhin sämtliche Mitarbeiter ab und setzte als Vergeltungsmaßnahme den Nato-Vertretern in Moskau den Stuhl vor die Tür.

Ukraine-Konflikt zwingt zum Reden

Unter dem Eindruck der Ukraine-Krise wollen beide Seiten jetzt aber wieder miteinander reden. Die Nato befürchtet angesichts des massiven Militäraufmarschs an der ukrainischen Grenze, dass Russland einen neuen Überfall auf das Nachbarland planen könnte. Der russische Präsident Wladimir Putin bestreitet das und verlangt seinerseits weitreichende Sicherheitsgarantien des Westens wie den Verzicht auf neue Erweiterungsrunden der Nato oder den Abzug aller Truppen und schweren Waffen aus den Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts – was die Nato als inakzeptabel und nicht verhandelbar ansieht. Die Lage ist also ziemlich verfahren. Daher gilt das ersten Treffen des Nato-Russland-Rats seit längerer Zeit zumindest in Brüssel immerhin als eine Art Hoffnungsschimmer.

Geringe Erwartungen an Treffen

Für Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist das Gesprächsforum eine wichtige Plattform für Konsultationen und einen Dialog mit der russischen Führung. Vor allem dann, wenn es zwischen dem westlichen Verteidigungsbündnis und Moskau heftige Spannungen gibt – so wie jetzt. Schon die Tatsache, dass sich Russland wieder zu Gesprächen bereit erklärt hat, nennt Stoltenberg "ein positives Signal" – auch wenn bislang gar nicht klar ist, worüber überhaupt gesprochen werden soll oder kann. Deshalb dämpft der Generalsekretär schon im Vorfeld die Erwartungen. Bei dem Treffen im Nato-Hauptquartier würden sicher nicht alle Probleme auf einen Schlag gelöst. Es wäre schon ein Erfolg, sagte Stoltenberg am Montag am Rande einer Sitzung der Nato-Ukraine-Kommission, wenn man sich auf einen Verhandlungsprozess für die nächste Zeit verständigen könnte.