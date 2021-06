Nato-Gipfel: China im Visier und Rückhalt von den USA

"Wir haben ein neues Kapitel für unsere Allianz eröffnet", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute nach Abschluss der Beratungen. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Mitgliedstaaten verabschiedeten auf ihrem Gipfel in Brüssel offiziell das Konzept "Nato 2030".

Darin geben sie der Strategie für die Zukunft eine neue Grundlage. In einem Zeitalter globalen Wettstreits, so Stoltenberg, müssten Europa und Nordamerika eng zusammenstehen. US-Präsident Joe Biden betonte: "Die Nato ist ausgesprochen wichtig für die US-Interessen." Die Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des Nato-Vertrags nannte Biden "heilig".

Erstmals Reaktion auf den Klimawandel festgehalten

In der Abschlusserklärung heißt es, die Nato werde ihre kollektive Verteidigung "gegen alle Gefahren aus allen Richtungen" verstärken. Erstmals erwähnt wurden dabei auch der Klimawandel und die Emissionen klimaschädlicher Gase durch das Militär. Stoltenberg betonte, der politische Dialog der Mitgliedstaaten solle generell verstärkt werden. Zudem will die Nato ihre Widerstandskraft gegen neue Gefahren etwa durch Cyber-Kriminalität stärken. Auch sollen Partnerschaften mit Staaten in Südostasien und Südafrika intensiviert werden. "Die Tür der Nato bleibt für alle europäischen Demokratien offen", heißt es in der Erklärung.

Stoltenberg: "China teilt unsere Werte nicht"

Im Fokus der Allianz steht vor allem China: "Chinas erklärte Ambitionen und selbstbewusstes Verhalten stellen systemische Herausforderungen für die regelbasierte internationale Ordnung und relevante Bereiche der Sicherheit der Allianz dar", heißt es in der Erklärung. Zudem wird darin kritisiert, dass China sein nukleares Waffenarsenal schnell erweitere, seine Truppen auf undurchsichtige Weise modernisiere und mit Russland militärisch zusammenarbeite. "China rückt näher an uns heran", sagte Stoltenberg. Es liege auf der Hand, "dass China unsere Werte nicht teilt".

Beziehung von Nato und Russland auf einem Tiefpunkt

Auch an die Adresse Russlands richtet die Allianz scharfe Kritik. Die Beziehungen der Nato zur Regierung in Moskau seien "auf dem tiefsten Punkt seit dem Kalten Krieg" angekommen, sagte Stoltenberg. Das Bündnis werde seinen zweiseitigen Ansatz der Konfrontation und des Dialogs fortsetzen. Russland wird aufgefordert, die USA und Tschechien nicht mehr als "unfreundliche Staaten" zu titulieren. Auf das wachsende nukleare Depot Russlands werde die Nato antworten. Biden sagte, Russland agiere zunehmend gegen die Überzeugungen des Westens.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verwies auf Desinformationskampagnen der Regierung in Moskau, von denen viele Nato-Staaten einschließlich Deutschland betroffen seien.