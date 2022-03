Nato, G7 und EU: Drei Gipfel-Treffen für Kiew

Drei Gipfel, eine Botschaft – und die lautet: Die westliche Welt inklusive Japan steht geschlossen an der Seite der Ukraine und vereint gegen den Aggressor Russland. Das versuchen die Staats- und Regierungschefs von Nato, G7 und EU bei ihren Treffen in Brüssel zu vermitteln. Auch US-Präsident Joe Biden ist angereist. 21 EU-Staaten sind zugleich in der Nato, im G7-Format kommt noch Japan hinzu. In wichtigen Einzelfragen gehen die Ansichten allerdings auseinander.

Der Ukraine helfen, ohne selbst einzugreifen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Vormittag per Video zum Nato-Gipfel zugeschaltet. Er dürfte seine Forderung nach einer durch die Allianz überwachten Flugverbotszone und nach Luftunterstützung bekräftigen. Damit wird Selenskyj allerdings wieder auf taube Ohren stoßen. Denn die Nato bleibt bei ihrer Gratwanderung: Weitestgehende Solidarität bei gleichzeitig größtmöglicher Vorsicht, um nicht in den Konflikt hineingezogen zu werden. Zwar liefern einige Nato-Staaten Waffen, nicht aber die Allianz insgesamt.

Auch Polens Vorschlag einer robusten "Nato-Friedensmission" in der Ukraine findet bei den Mitgliedsstaaten keine Mehrheit. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Moskau mehrmals vor einem Angriff auf ein Nato-Mitglied gewarnt und für diesen Fall mit einer entschlossenen Reaktion des gesamten Bündnisses gedroht. Die Allianz will die Zahl ihrer Gefechtseinheiten an der Ostflanke auf acht verdoppeln.

Streit ums Ölembargo

Die Nato bleibt Garant der Sicherheit und Verteidigung Europas. Aber die EU will in diesen Fragen eigenständiger werden, besonders auf Drängen Frankreichs. Der EU-Gipfel wird das entsprechende Konzept namens "Strategischer Kompass" billigen. Es wirkt sehr aktuell, wurde aber lange vor dem Ukraine-Krieg entwickelt und sieht unter anderem eine schnelle Eingreiftruppe von 5.000 Soldaten vor.

Außerdem dürften die EU-Staats- und Regierungschefs den Beschluss bekräftigen, der Ukraine weitere Waffen, Ausrüstung und Treibstoff zu liefern und den Gesamtumfang dieser Hilfen damit auf eine Milliarde Euro zu verdoppeln.

Vor allem aber setzt die EU Russland ökonomisch unter Druck mit Strafmaßnahmen, die sich gegen Wirtschaft, Finanzwesen und Einzelpersonen richten. Laut dem Entwurf der Abschlusserklärung ist die EU bereit, schnell weitere "koordinierte Sanktionen" zu beschließen. Die Frage ist, welche: Baltische Staaten und Irland verlangen einen Boykott russischer Öleinfuhren nach US-Vorbild.

Das lehnt die Bundesregierung ab, weil Deutschland stark von Energielieferungen aus Russland abhängt. So wurden zwar russische Banken aus dem Zahlungssystem Swift ausgeschlossen, nicht aber die wichtigen Geldhäuser Sberbank und Gazprombank, über die Öl- und Gaslieferungen bezahlt werden.

EU-Staaten planen, künftig Gas gemeinsam einzukaufen

Die EU-Kommission will das Ziel vorgeben, die Gasspeicher bis zum Herbst auf mindestens 80 Prozent aufzufüllen. Um das zu schaffen wollen die EU-Staaten laut dem Entwurf der Gipfel-Abschlusserklärung künftig gemeinsam Gas, Flüssiggas und Wasserstoff in Drittstaaten einkaufen. Außerdem versucht die Gemeinschaft mit Hochdruck, die Abhängigkeit von Russland zu verringern – durch Verträge mit neuen Lieferanten und einen schnelleren Umstieg auf erneuerbare Energien.

Aber das braucht Zeit und einige Staats- und Regierungschefs fordern schnelle Antworten auf den Energiepreis-Schock. Sie schlagen vor, Gaspreise zu deckeln oder sie von den Strompreisen abzukoppeln. Spanien, Italien, Frankreich und Polen verlangen abgestimmte Maßnahmen. Deutschland und die Niederlande sind skeptisch. Energiepolitik ist nationale Angelegenheit, darüber entscheiden die Mitgliedsstaaten selbst.

Millionen weitere Flüchtlinge erwartet

Gleiches gilt für die Asyl- und Migrationspolitik. EU-Staaten an der Grenze zur Ukraine haben schon über drei Millionen Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Dabei forderten Polen, Ungarn und die Slowakei keine Hilfe aus Brüssel an – wohl auch, um eine Debatte über eine EU-weite Verteilung von Geflüchteten mittels verbindlicher Quoten zu vermeiden. Die lehnen Warschau und Budapest kategorisch ab.

Während der sogenannten Flüchtlingskrise hatte die EU 2016 mehrheitlich eine solche Regelung beschlossen, die osteuropäische Mitgliedsstaaten aber nicht anwendeten. Die Frage ist aber, ob es nicht doch eine gesamteuropäische Lösung braucht, wenn die Zahl der Geflüchteten in den kommenden Wochen auf acht bis zehn Millionen steigt. Damit rechnet die Bundesregierung. Berlin schlägt eine Luftbrücke und Aufnahmezentren vor, um Flüchtlinge direkt von der ukrainischen Grenze in der EU verteilen zu können.

EU-Beitrittsdebatte reloaded?

Der ukrainische Staatschef Selenskyj ist am Abend auch virtueller Gast beim EU-Gipfel. Auf seine Forderung nach einem EU-Beitritt seines Landes im Eilverfahren hat eigentlich schon der Sondergipfel in Versailles vor zwei Wochen eine klare Antwort gegeben: Die EU macht keine Ausnahme von der Regel, dass sich ein beitrittswilliger Staat in einem jahrelangen Prozess an die Werte- und Wirtschaftsordnung der Gemeinschaft angleichen muss.

Trotzdem könnten einige Staats- und Regierungschefs aus den baltischen Staaten und Südosteuropa das Thema beim Gipfel wieder ansprechen. Sie hatten im Vorfeld verlangt, der Ukraine eine klare Perspektive und bald einen Kandidatenstatus zu geben.