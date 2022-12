Nato-Daten könnten Afghanen in Lebensgefahr bringen

Human Rights Watch: US-Regierung muss handeln

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) berichtete bereits Anfang des Jahres, dass die Taliban die Biometrie-Geräte einsetzen könnten. "Jetzt ist klar, dass diese Geräte absolut unsicher und für den Einsatz in Afghanistan ungeeignet waren", sagt Belkis Wille, Krisen- und Konfliktforscherin bei HRW zu den neuen Erkenntnissen. Angesichts der Sicherheitssituation in dem Land sei es "höchst leichtsinnig" gewesen, dort solche Geräte einzusetzen. Sie fordert die US-Regierung auf, umgehend zu handeln. Gefährdete Menschen müssten die Möglichkeit bekommen, auszureisen und Asyl zu beantragen.

Wie viele der Geräte insgesamt in Afghanistan im Einsatz waren, und wie viele davon in die Hände der Taliban gefallen sind, ist unklar. In einem Bericht des US-Rechnungshofs von 2012 ist von 7.000 in Afghanistan eingesetzten Biometrie-Geräten die Rede. Auf Anfrage des BR gibt das US-Verteidigungsministerium an, man habe dem afghanischen Militär 1.200 Geräte übergeben. Ursprünglich seien die Geräte auch in der Lage gewesen, sich mit Biometrie-Datenbanken in den USA zu verbinden. Diese Verbindung sei inzwischen nicht mehr möglich.

Möglicherweise auch deutsche Daten auf Geräten

Auch Bundeswehrsoldaten haben in Afghanistan mit solchen Geräten biometrische Daten gesammelt. Dafür haben die Verteidigungsministerien der USA und Deutschlands 2011 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die ursprünglich geheim war und von Wikileaks veröffentlicht wurde. Aus der Vereinbarung geht hervor, dass die von deutschen Soldaten gesammelten Daten eindeutig als "deutsch" gekennzeichnet, in einer "gesicherten technischen Umgebung" gespeichert und nach Ende des Afghanistan-Einsatzes gelöscht werden sollten.

In der Datenbank, die Matthias Marx gefunden hat, befindet sich ein Eintrag, der von der Bundeswehr stammen könnte. Der Eintrag ist mit dem Kürzel "GER" versehen. Das Bundesverteidigungsministerium teilte dem BR mit, es lägen keine Informationen zu dem Sachverhalt vor. Von der Bundeswehr genutzte Geräte seien mit Missionsende an die Nato-Missionsführung zurückgegeben worden.

Oppositionspolitikerin Bünger: "Riesenskandal"

Clara Bünger, Bundestagsabgeordnete der Linken und Mitglied im Afghanistan-Untersuchungsausschuss, spricht im BR-Interview von einem "Riesenskandal": "Wenn jetzt tatsächlich Geräte mit persönlichen Daten von Menschen in Afghanistan in die Hände von Taliban geraten, dann ist das eine große Gefahr für die Menschen." Die Bundesregierung und die Bundeswehr hätten eine Fürsorgepflicht: "Wer solche Daten erhebt und speichert, muss dafür auch Sorge tragen, dass diese nicht in die falschen Hände geraten." Die Bundesregierung müsse Antworten liefern, was mit den Daten passiert ist.

Von einem "gravierenden Vorgang" spricht der entwicklungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Till Mansmann. Dieser solle schleunigst aufgearbeitet werden. Deutschland müsse bei Missionen, in denen Staaten Daten austauschen, sehr hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit stellen und dürfe keine unachtsamen Kooperationen eingehen. In Deutschland gültige Datenschutzstandards sollten auch bei Einsätzen deutscher Behörden im Ausland gelten. "Vielleicht sogar noch etwas schärfer, weil es ja eben auch um die Sicherheit der Menschen geht, die mit uns zusammenarbeiten und die dort in diesen Ländern ja viel mehr bedroht sind, als es bei uns in Deutschland der Fall ist."

Das Bundesverteidigungsministerium verweist auf BR-Anfrage darauf, dass keine Indizien dafür vorlägen, dass von Deutschen erfasste Daten von den USA nicht gelöscht wurden. Wie viele Menschen in Afghanistan von der Bundeswehr biometrisch erfasst wurden, wisse man nicht.