Nationaler Bildungsrat: War's das jetzt?

Eine Studie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen hatte kürzlich gezeigt: Die Fähigkeiten von Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern in den Bundesländern sind sehr unterschiedlich. Ein Beispiel: Während in Bremen über 40 Prozent an den Mindestanforderungen in Mathematik scheiterten, waren es in Sachsen und Bayern weniger als 20 Prozent.

Mehr Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern, auch das sollte Ziel des Nationalen Bildungsrats sein. Ist das geplante Gremium nach dem Ausstieg Bayerns und Baden-Württembergs nun gescheitert? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will sich da nicht festlegen.

"Am Ende geht es nicht darum, zu sagen, der Nationale Bildungsrat ist das Heiligtum." Anja Karliczek, CDU Bundesbildungsministerin

Karliczek widerspricht Söders Begründung

Karliczek geht es darum, wie man hohe Qualität, Vergleichbarkeit und Transparenz ins Bildungssystem bringt. Der Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Söder habe sie nicht überrascht. Söder hatte seinen Schritt mit unergiebigen Kompetenzstreitereien und Zentralismustendenzen begründet. Karliczek widerspricht. Wer von Berliner Zentralabitur oder von einem bürokratischen Monstrum spreche, erwecke ganz bewusst einen falschen Eindruck, hält sie dagegen.

"Der nationale Bildungsrat ist eben niemals dazu gedacht gewesen, in die Klassenzimmer hineinzuregieren, sondern Empfehlungen zu geben, keine Entscheidungen." Anja Karliczek, CDU Bundesbildungsministerin

Probleme im Rahmen der Kultusministerkonferenz angehen

Bayerns Kultusminister Piazolo schlägt vor, die drängenden Probleme im Rahmen der Kultusministerkonferenz (KMK) anzugehen. Aus Sicht der Bundesbildungsministern reicht das nicht, da die KMK nur die Schulbildung in den Blick nimmt. Ihr geht es um die gesamte Bildungskette, also auch die Kleinkind- und Erwachsenenbildung.

Länder am Zug

Nach Ansicht von Karliczek müssten nun die Länder klären, wie sie weiter vorgehen wollen. Aus Sicht einiger Bildungspolitiker sei ein Staatsvertrag ein wirksames Instrument, gemeinsame Bildungsstandards zu schaffen. Der müsse allerdings von allen 16 Länderparlamenten gleichlautend verabschiedet werden. Der bildungspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Oliver Kaczmarek, warnt Karliczek, jetzt nicht mit dem Finger auf die Länder zu zeigen.

"Sie hätte Ordnung in ihren Laden bringen müssen und kann sich jetzt nicht auf die Moderatorenrolle zurückziehen." Oliver Kaczmarek, SPD, bildungspolitischer Sprecher

Wenn es nach der SPD ginge, so Kaczmarek, könne der Bildungsrat morgen loslegen.