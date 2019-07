Nashornkäfer bedroht Südseepalmen - Vanuatu erklärt Notstand

Ein Käfer mit Vorliebe für Kokospalmen hat im Pazifikstaat Vanuatu den Notstand ausgelöst. Der Palmen-Nashornkäfer stelle eine Gefahr für die örtliche Kokosnussindustrie dar, berichtete der australische TV-Sender ABC am Dienstag. Zehntausende Menschen seien davon betroffen. Kopra, das getrocknete Fruchtfleisch der Kokosnuss, ist eines der wichtigsten Exportgüter des nordöstlich von Australien gelegenen Inselstaats.

Nashornkäfer trinkt Saft der Palmen

Der Schädling sei erstmals im Mai an der Nordwestküste der Hauptinsel Efate gesichtet worden. Seitdem habe er sich über mehrere Kilometer hinweg ausgebreitet. Der Käfer bohre sich in die Mitte der Palmkrone, um deren Saft zu trinken, und beschädige oder töte dabei die Pflanzen. Der Notstand dauere bis zum 20. August an, berichtete die Zeitung "Daily Post Vanuatu". Die Behörden haben demnach Sperrzonen errichtet - sie seien dabei, den Käfer in den betroffenen Gebieten auszurotten.

Nashornkäfer ist aus Asien eingewandert

Der Palmen-Nashornkäfer hatte 2015 auf den nahe gelegenen Salomonen die Kokosplantagen stark dezimiert. Experten zufolge war er von Asien aus auf die Inseln im Südpazifik gelangt.