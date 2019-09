Nahverkehr in den Bergen: Was unsere Nachbarn besser machen

Pläne - aber kein fester Zeitplan

Einen klaren Fahrplan für die Verbesserungen kann Verkehrsminister Hans Reichhart allerdings nicht nennen, er spricht da eher vage von Monaten bis Jahren. Viele Jahre hat es ja auch gedauert, bis die Elektrifizierung der Bahnstrecke München – Lindau in Angriff genommen wurde. Mehr als zehn Jahre lang hat die Schweiz dem Freistaat 50 Millionen Euro gebetsmühlenartig dafür angedient.

Die Hälfte der Bahnstrecken in Bayern werden immer noch mit Dieselloks bedient. Ausgerechnet auf der Schiene kommt die Elektro-Mobilität verspätet. Beim alpinen Großprojekt Brenner-Basistunnel geht insbesondere in Bayern kaum etwas vorwärts. In der Schweiz da werden 70% der Lastwagen und das sind rund 1,5 Millionen im Jahr auf der Schiene durch die Alpen transportiert.

Der Blick über die Grenzen

Die Schweiz, aber auch Regionen in Österreich und Italien zeigen, wie es geht: In Südtirol wurde zum Beispiel die Vinschgau-Bahn reaktiviert und elektrifiziert, sie führt von Meran nach Mals und wird viel benutzt, gerade auch von Touristen. Es gibt viel Platz für Fahrräder, usw. In großen Teilen der Dolomiten gibt es einen Stundentakt der Busse, die dann wiederum an zentralen Treffpunkten miteinander synchronisiert sind und an zahlreichen Orten ist die Benutzung mit Gästekarte auch noch kostenfrei.

Das Vorzeigeland, was alpinen ÖPNV angeht, ist die Schweiz. Hier ist nicht nur alles pünktlich, sondern auch bis in die obersten Weiler hinauf getaktet. Die Schweiz gibt aber auch viermal soviel Geld pro Kopf für den ÖPNV aus. Der Lohn: weniger Verschmutzung, weniger Lärm, CO2-Einsparung und nicht zuletzt kleinere Straßen, weniger Straßenausbau und damit auch weniger Landschaftsverbrauch. Das Flächensparen und der Landschaftsschutz gehen Hand in Hand. Im Vergleich zeigt sich erst richtig, was möglich ist.