Nahles will Maaßen-Beförderung neu verhandeln

Geht es nach Andrea Nahles, wird die Maaßen-Beförderung sehr bald neu diskutiert: Sie sei der Auffassung, dass die Spitzen der Koalition noch einmal zusammenkommen sollten, um die sehr unterschiedlichen Anliegen von CDU, CSU und SPD zu beraten, schreibt die Vorsitzende der Sozialdemokraten in dem Brief an Merkel und Seehofer. Und sie findet deutliche Worte für die Folgen, die die Maaßen-Beförderung hatte:

"Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben. Wir haben Vertrauen verloren statt es wiederherzustellen. Das sollte Anlass für uns gemeinsam sein, innezuhalten und die Verabredung zu überdenken." Andrea Nahles, SPD-Vorsitzende

Ähnlich äußerte sich Nahles am frühen Abend in Würzburg. "Wir haben kein Vertrauen geschaffen, sondern Vertrauen verloren. Wir haben uns alle drei geirrt", sagte sie. Deshalb sei sie auf Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer zugegangen, um die Entscheidung zu überdenken. "Und das werden wir auch tun."

Merkel und Seehofer für Suche nach neuer Lösung

Merkel zeigte sich bereits bereit für ein weiteres Gespräch: Es sei "richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden", ließ sie über ihren Sprecher mitteilen.

Auch Seehofer sagte, eine erneute Beratung mache dann Sinn, "wenn eine konsensuale Lösung möglich ist." Die drei Parteivorsitzenden hätten bereits am Telefon miteinander gesprochen.

Sinkende Umfragewerte

Denn Kritik gab es nicht nur an der SPD: Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend hatten Union und Sozialdemokraten erneut an Zustimmung verloren. Die SPD war in der Wählergunst sogar hinter die AfD auf Rang drei abgerutscht. Beobachter machen dafür eben auch das Vorgehen im Fall Maaßen verantwortlich: Nahles hatte gemeinsam mit Merkel und Seehofer beschlossen, den Verfassungsschutzchef zum Staatssekretär im Innenministerium zu befördern.

Zuletzt hatte Nahles diese Entscheidung verteidigt: Sie habe die Große Koalition nicht wegen einer solchen Personalie aufkündigen wollen, sagte die SPD-Chefin. Doch innerhalb der Partei - und auch von außen - war der Druck zuletzt enorm gestiegen.

Mehrstündiges Krisengespräch der SPD-Spitze

Juso-Chef Kevin Kühnert etwa kritisierte im BR-Interview Nahles Alleingang: "Ich hätte mir gewünscht, dass das gemeinsam in den Gremien der SPD beraten und dass das nicht einsam an der Spitze entschieden wird."

Wie Spiegel Online berichtet traf sich gestern Abend die engere SPD-Spitze, darunter Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz, zu einem mehrstündigen Krisengespräch. Der massive Vertrauensverlust müsse zwingend gestoppt werden, hieß es demnach aus der Runde. Nur ein klares Signal einer Neupositionierung könne eine offene Konfrontation im SPD-Parteivorstand verhindern.

Der trifft sich am Montag. Und mehrere Genossen hatten bereits gefordert, dabei zu diskutieren, inwiefern die Versetzung Maaßens noch gestoppt werden könnte.