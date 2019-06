SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel hat nach dem Rückzug von Andrea Nahles schlechten Stil in seiner Partei beklagt. Auf die Frage, ob Nahles gemobbt wurde, sagte er im Interview mit der Bayern 2-radioWelt:

"Ja, das muss man am Ende wirklich so sagen. Es gab einige, die im Umgang mit ihr in den letzten Wochen und Monaten wirklich jede Respektlosigkeit haben erkennen lassen."

Rauer Ton innerhalb und außerhalb der SPD

Er kenne so etwas aus Hessen: "Da muss man den Kolleginnen und Kollegen, die sich so verhalten, auch klar sagen: Pass auf, bis hier und nicht weiter!" Aber auch die Stimmung außerhalb der Partei sei mit schuld am Rückzug von Nahles: "Die Verrohung der Sitten, die ich teilweise auf Twitter erlebe, die sind schon teilweise beachtlich."

Zukunft der GroKo abhängig von geplanter Überprüfung

Den Fortbestand der Großen Koalition ließ Schäfer-Gümbel offen. Im Koalitionsvertrag hätten SPD und Union eine Überprüfung zur Hälfte der Legislaturperiode vereinbart. Davon werde am Ende alles abhängen. "Ich kann uns nur alle wechselseitig davor warnen, jetzt schon zu sagen, wie das Ergebnis sein wird. Wir werden uns das ganz genau ansehen."