Nahles fordert leichteren Zugang für ausländische Fachkräfte

Zeitenwende oder nahtloser Übergang bei der Bundesagentur für Arbeit? "Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass ich das vielleicht werden kann, habe ich mich darauf gefreut, weil ich glaube, es passt einfach", sagt Andrea Nahles. Die ehemalige SPD-Spitzenpolitikerin tritt am Montag ihren Posten als neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit an.

Amtsübernahme in Krisenzeiten

Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hatte die langjährige Politikerin im April dieses Jahres zur nächsten Vorstandschefin der Arbeitsbehörde gewählt. Detlef Scheele verabschiedet sich in den Ruhestand.

"Ich habe seit Jahrzehnten Arbeitsmarkt und Sozialpolitik gemacht. Da bin ich mit den Themen vertraut. Ich hatte echt kein Störgefühl." Andrea Nahles.

Dabei sind die aktuellen Begleitumstände, in denen Nahles diesen Posten übernimmt, sicherlich keine einfachen: Inflation, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Corona-Pandemie. Dazu steht die Wirtschaft hierzulande auch vor der großen Herausforderung der Digitalisierung.

"Unser Arbeitsmarkt - das ist die gute Nachricht - ist auch in der krisenhaften Lage weiter sehr aufnahmefähig. Insoweit zeigt sich momentan am deutschen Arbeitsmarkt eben noch nicht, dass es eine Energiekrise gibt", meint die 52-Jährige. Aber sie rechne nicht mit Normalbetrieb in den nächsten zwölf Monaten - also den ersten zwölf Monaten ihrer neuen Tätigkeit.

Von der Politik in die Behörde

"Auf uns kommen viele Aufgaben zu, vielleicht auch für Menschen, die in Arbeit sind, die vielleicht gerade Mindestlohn bekommen, die dann eventuell aufstocken müssen, wenn die Energiepreise weiter steigen. Oder für Unternehmen, denen die Energiepreise auch das Geschäft verderben, die möglicherweise die Produktion drosseln müssen. Mit solchen Szenarien arbeiten wir momentan", so Nahles, die von der Politikerin zur Behördenchefin wird - und deshalb auch umdenken muss.

Es sei etwas anderes, ob man die Sachen umsetzen solle, auf die Straße bringen oder ob man sie sich ausdenken und daraus Gesetze machen müsse. Nahles meint, es sei eine Art Befriedigung, etwas umsetzen zu können. Etwas, was den Menschen wirklich in ihrem Alltag Erleichterung bringe. "Das finde ich eigentlich sehr schön jetzt. Das ist eine andere Sache. Aber es ist eine sehr gute Sache."

Fachkräftemangel mit Einwanderern entgegenwirken

Eine der ganz großen Herausforderungen vieler Firmen ist der Fachkräftemangel. Dazu sind Antworten notwendig - auch von der Bundesagentur für Arbeit. Woher nimmt man Arbeitskräfte - insbesondere dann, wenn der Aufschwung wieder kommt? Für Andrea Nahles spielen dabei Fachkräfte aus dem Ausland eine zentrale Rolle. "Wir haben Kooperationen mit den Handwerkskammern in Jordanien und Ägypten beispielsweise, wo wir Leute akquirieren. Also wir sind da auch internationaler geworden - zusammen mit den Unternehmen, die sich geöffnet haben."

Politisch müsse jedoch laut Nahles einiges getan werden bei der Anerkennung von Qualifikation aus dem Ausland, zum Beispiel bei der Sprachvermittlung. Das sei ihrer Meinung nach unzureichend. "Es ist auch nicht gut, wenn wir den Leuten die Kosten für den Erwerb der deutschen Sprache aufbürden."

Und vor allem, meint Nahles, wenn Fachkräfte hier seien, würden diese dann auf Dauer auch gerne hier mit den Familien leben wollen. "Und da haben wir auch ein großes Defizit, weil wir feststellen, dass viele Menschen wieder abwandern, weil wir ihnen nicht genügend Heimat bieten." Gegen politische Widerstände, die eine Vereinfachung dieser Einwanderung und der Zugänge zum deutschen Arbeitsmarkt verhindert haben, will die neue Arbeitsagentur-Chefin angehen.

Kraftanstrengung bei Langzeitarbeitslosen

Sorgen macht der zukünftigen Behörden-Chefin der Sockel an Langzeitarbeitslosen, der weiter wächst. "Wir müssen mit denen wieder in eine Kommunikation kommen. Da gibt es wirklich bei einigen den Fadenriss. Ich denke, wir brauchen Instrumente über einen sozialen Arbeitsmarkt, auch wie wir diese Menschen länger begleiten können."

Einige seien aus dem Tritt gekommen und teilweise psychisch angeschlagen nach der Krise der Pandemie. "Da wäre es also wichtig, dass wir jetzt nicht nur kurzfristige Maßnahmen anbieten können. Es braucht jetzt eine Kraftanstrengung bei Langzeitarbeitslosen. Vor allem auch bei Frauen. Da muss natürlich die Kinderbetreuung funktionieren", so Nahles im exklusiven BR24-Interview.

"Ein Wunsch zum Schluss: Ich wünsche mir eigentlich, dass wir nicht nur Krise machen müssen - in den nächsten Jahren." Andrea Nahles