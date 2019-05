Nahles auf der Kippe - Rücktrittsforderung aus Bayern

Es grummelt bei den Sozialdemokraten. Spätestens seit dem Europawahldebakel sitzt bei vielen der Frust noch tiefer. In Berlin ist die Bundestagsfraktion zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Eigentlich sollte es dabei um Inhalte gehen – und keine Personaldebatte gestartet werden. Und doch stand die Frage, wer die SPD künftig führen soll, über allem.

Viereinhalb Stunden dauerte die Sondersitzung, Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles zog sich danach schweigend zurück.

Nahles selbst hatte am Montag angekündigt, die Wahl zum Fraktionsvorsitz vorzuziehen. Schon am kommenden Dienstag solle abgestimmt werden. Ihre innerparteilichen Kritiker forderte Nahles auf, gegen sie zu kandidieren. Bis zum Ende der Fraktionssitzung meldete sich allerdings kein Gegenkandidat zu Wort.

Schulz tritt nicht gegen Nahles an

Entgegen Gerüchten will der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nicht kandidieren. „Unser Parteivorstand hat beschlossen, nun keine Personaldebatten zu führen. Diese Vorgehensweise halte ich für richtig“, heißt es in einem Schreiben, das Schulz an die Mitglieder der SPD-Fraktion schickte.

Auch der Name Matthias Miersch kursierte als potenzieller Gegenkandidat für die Wahl zum Fraktionsvorsitz. Der niedersächsische Bundestagsabgeordnete und Partei-Linke sagte aber ebenfalls ab. Spekuliert wird nun über eine Kandidatur des nordrhein-westfälischen Abgeordneten Achim Post. Bestätigt hat er das bislang nicht.

Post fordert Rücktritt

Der bayerische Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch geht davon aus, dass es bis zur vorgezogenen Wahl einen Kandidaten geben wird. „Wir werden am Dienstag eine Fraktionssitzung erleben, bei der ich davon ausgehe, dass jemand gegen sie kandidieren wird, sagte Grötsch dem BR-Hauptstadtstudio. Es gehöre zu Wahlen dazu, dass es eine Auswahlmöglichkeit gibt.

Kritik an Nahles gibt es innerhalb der SPD reichlich. Der bayerische Bundestagsabgeordnete Florian Post fordert sogar zum Rücktritt auf: „Ich halte sie nicht mehr für geeignet, aus diesem Ansehensverlust herauszukommen“, sagte Post dem BR-Hauptstadtstudio. Mit ihr könne die SPD ihr Image in der Öffentlichkeit nicht verbessern.

Lauterbach wirft Kritikern Feigheit vor

Rückendeckung bekommt Nahles unter anderem vom Parlamentarischen Geschäftsführer Carsten Schneider. „Ich finde, dass Andrea Nahles einen sehr guten Job macht in schwierigen Zeiten, dass aber einige der Auffassung sind, sie könnten es besser“, sagte Schneider. Am kommenden Dienstag werde in der Führungsfrage Klarheit herrschen.

Der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach kritisiert, dass viele in Hintergrundgesprächen mit der Presse sagen, Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende. „Gleichzeitig ist aber auch niemand bereit zu kandidieren, das finde ich persönlich feige“, sagte Lauterbach.

Wofür steht die SPD?

Die SPD hat schon seit längerem ein Problem nicht nur mit ihrer Beliebtheit, sondern auch ihrer Außendarstellung. In Umfragen gehört die SPD-Chefin regelmäßig zu den weniger beliebten Politikern. Vor der Europawahl sagten laut Infratest dimap fast zwei Drittel der Deutschen, sie seien weniger oder gar nicht zufrieden mit Andrea Nahles.

Dazu kommt, dass immer weniger Menschen wissen, wofür die SPD eigentlich steht, auch das zeigen Umfragen. Zwar versuchte Nahles, die Erneuerung der Partei voranzubringen. Bei den Wählern kommt das aber offensichtlich nicht richtig an. Zudem dürfte sich spätestens nach der Wahlniederlage auch pure Existenzangst in der SPD-Fraktion breit machen.