Nahles-Appell: "SPD sollte Regierungskoalition nicht opfern"

In der SPD gibt es massiven Unmut darüber, dass der umstrittene Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wie gefordert zwar abgelöst, von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aber zum Staatssekretär befördert wird. In einem Brandbrief übt die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen massive Kritik, Teile der Partei fordern gar den Ausstieg aus der Koalition.

SPD-Mann wird zum "Opfer"

SPD-Chefin Andrea Nahles und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten dem Deal am Dienstag bei einem Treffen mit Seehofer zugestimmt. Für Maaßen muss nun ein SPD-Mann gehen: der in Seehofers Ministerium für den wichtigen Bereich Wohnen und Bauen zuständige Staatssekretär Gunther Adler. Das verstärkte den Unmut an der Basis weiter. Der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius sprach in der "Rheinische Post" von einer "Provokation ersten Ranges".

Seehofer selbst sagte zu dieser Personalie lediglich lapidar: "Er ist jetzt halt Opfer."

Nahles will handlungsfähige Regierung behalten

In einem Brief an die knapp 460.000 SPD-Mitglieder schreibt Nahles, die Maaßen-Entscheidung stelle "eine weitere Belastung für die Zusammenarbeit in der Koalition dar". Aber: "Das müssen wir aushalten."

"Die SPD sollte diese Bundesregierung nicht opfern, weil Horst Seehofer einen Beamten anstellt, den wir für ungeeignet halten." Nahles in einem Brief an die SPD-Mitglieder

Europa stehe vor einer Zerreißprobe, es drohe ein Handelskrieg mit den USA und die Situation um Syrien erfordere alles diplomatische Geschick. "Deswegen ist für die SPD wichtig, dass wir eine handlungsfähige Bundesregierung behalten."

"Nicht den Falschen das Land überlassen"

Die SPD sei in diese Regierung eingetreten, um das Leben der Menschen zu verbessern, unterstrich die Partei- und Fraktionschefin. Dabei komme man voran, etwa mit der Parität in der Krankenversicherung, dem Rückkehrrecht in Vollzeit und einer Stabilisierung der Rente. "Lasst uns gemeinsam für unsere Ziele kämpfen und nicht den Falschen das Land überlassen."

Die SPD werde sich nicht von Seehofer von ihren Zielen abbringen lassen.