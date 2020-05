Nahe Dubai: Brand in Wolkenkratzer im Emirat Schardscha

Nicht zum ersten mal geht in den Emiraten ein Hochhaus in Flammen auf. Mehrere hundert Bewohner kommen mit dem Schrecken davon, aber viel mehr hat ihnen das Feuer nicht gelassen.

Neun Menschen leicht verletzt

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist am Dienstagabend ein fast 200 Meter hoher Wolkenkratzer abgebrannt. Bei dem Brand im Abbco Tower in der unweit von Dubai gelegenen Stadt Schardscha seien neun Menschen leicht verletzt worden, meldete die Nachrichtenseite Gulf News am Dienstagabend. Sie berief sich dabei auf den Chef des Zivilschutzes in Schardscha.

Großeinsatz der Feuerwehr

Der Feuerwehr sei es mit einem Großeinsatz gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Mit einer Drohne überprüften die Rettungsdienste, ob eventuell noch Menschen in dem Gebäude eingeschlossen waren.

Bilder in sozialen Medien zeigten, dass das mehr als 40-stöckige Gebäude, eines der höchsten in Schardscha, lichterloh in Flammen stand. Brennende Gebäudeteile fielen aus großer Höhe zu Boden und beschädigten parkende Autos. Auch ein Nachbarhaus wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache war zunächst unklar.