Nächster "Shutdown": Regierungsstillstand in den USA

Bis zuletzt liefen die Verhandlungen in den USA angestrengt, um einen "Shutdown" zu verhindern - doch ohne Erfolg. Teile der Regierungsgeschäfte sind nun vorerst lahmgelegt. Die Haushaltssperre trat um Mitternacht in Kraft, also um 6 Uhr am Samstagmorgen nach deutscher Zeit. Dann lief die Frist ab, um das neue Budgetgesetz für mehrere Bundesministerien zu beschließen.

Von dem "Shutdown" sind das Heimatschutzministerium, die Ministerien für Verkehr, Landwirtschaft und Justiz und das Innen- und das Außenministerium betroffen. Das bedeutet, dass laut US-Medienberichten hunderttausende Angestellte nun in den Zwangsurlaub geschickt werden oder zunächst ohne Gehalt arbeiten müssen.

Nicht betroffen sind diesmal das Verteidigungs-, das Bildungs-, das Gesundheits- sowie das Arbeitsministerium, weil für diese Ressorts bereits im September ein längerfristiger Haushalt verabschiedet worden war. Bei einem "Shutdown" ist auch generell dafür gesorgt, dass wichtige Bereiche, die etwa die Sicherheit im Land betreffen, wie gewohnt weiterlaufen: zum Beispiel bei Polizei oder Grenzschutz.

Streitgrund: Trumps Grenzmauer

Der Streit eskalierte, weil sich US-Präsident Donald Trump und Abgeordneten der Demokratischen und Republikanischen Partei nicht über eine Finanzierung seiner Grenzmauer einigen konnten. Trump hatte sich geweigert, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, wenn darin nicht auch Geld für die von ihm seit langem geforderte Mauer vorgesehen wäre. Er forderte dafür fünf Milliarden Dollar. Im US-Kongress gab es dafür jedoch keine Mehrheit.

Trump hatte seinen Anhängern schon im Präsidentschaftswahlkampf eine Mauer an der Grenze zu Mexiko versprochen. Nun ist die vielleicht letzte Möglichkeit, sein zentrales Wahlkampfversprechen zu verwirklichen. Denn von Januar an wird das Repräsentantenhaus von den Demokraten dominiert. Eine Mehrheit für die Finanzierung einer Mauer erscheint dann erst recht nicht realistisch.

Trump und die Demokraten schoben sich gegenseitig die Schuld zu

US-Vizepräsident Mike Pence, der amtierende Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, und Berater Jared Kushner hatten am Freitag noch versucht, eine Lösung zu finden. Trump versuchte, die Verantwortung für das Ausbleiben einer Einigung den Demokraten zu geben. Allerdings hatte er vergangene Woche gesagt, er wäre "stolz", im Kampf um die Grenzmauer einen Teil der Regierung einzustellen. Die Demokraten machen Trump für die Eskalation verantwortlich.

Nun rief Trump die Demokraten dazu auf, sich an einer parteiübergreifenden Lösung zu beteiligen. In einer Videobotschaft auf Twitter sagte er: "Der Shutdown wird hoffentlich nicht lange dauern". Zuvor hatte der Präsident noch gedroht, wenn die Demokraten im Kongress nicht einlenkten, werde es einen lang anhaltenden Stillstand geben.

Öffentliche Einrichtungen wie Museen könnten vorübergehend schließen

Wie groß die Auswirkungen des "Shutdowns" sein werden, hängt davon ab, wie lange er sich hinzieht. Schon zum dritten Mal kommt es zu so einem Stillstand, seit Trump ins Weiße Haus gezogen ist. Ende Januar hatte es eine Haushaltssperre von wenigen Tagen gegeben, Anfang Februar dauerte der "Shutdown" nur wenige Stunden. Sollte er sich diesmal länger hinziehen, könnte auch die breitere Bevölkerung die Folgen zu spüren bekommen - etwa weil Anträge in Behörden liegen bleiben oder öffentliche Einrichtungen wie Museen schließen könnten.

Die Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten gehen nun weiter. Auch Trump bleibt deswegen vorerst in Washington. Eigentlich wollte er am Freitag nach Florida aufbrechen, um dort die Tage rund um Weihnachten zu verbringen. Wegen des "Shutdowns" sagte er seine Abreise nun vorerst ab.