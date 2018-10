vor etwa einer Stunde

Nächste Runde im Zoff um die Tschick

Noch kann man in der österreichischen Gastronomie in abgetrennten Räumen rauchen. Die rechtspopulistische FPÖ will, dass das so bleibt. Ein umfassendes Verbot war schon geplant und eine Initiative will jetzt sicher stellen, dass es auch kommt.