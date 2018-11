Nächste Kehrtwende? Hans-Georg Maaßen droht Entlassung

Eigentlich sollte der scheidende Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen als Sonderbeauftragter ins Innenministerium wechseln. Nun heißt es aus Sicherheitskreisen, dass seine Entlassung vorbereitet werde. Innenminister Horst Seehofer bestätigte die Meldung allerdings nicht: "Im Moment kann ich zu der Sache nichts sagen", sagte Seehofer am Rande einer Parteisitzung in München. Er sei am Montag wieder in Berlin.

Innenministerium wird Konsequenzen ziehen

In einer Abschiedsrede, deren Manuskript im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) verteilt worden sei, soll Maaßen massive Kritik an Teilen der Koalition geübt haben und seine umstrittenen Äußerungen zu "Hetzjagden" bei einer Demonstration in Chemnitz wieder massiv verteidigt haben.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Sonntagabend, die Äußerungen von Maaßen seien dem Ministerium bekannt und würden derzeit geprüft. "Nach Abschluss der Prüfung wird Herr Minister Seehofer die notwendigen Konsequenzen ziehen."

Maaßen muss wegen seiner Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz seinen Posten als Verfassungsschutz-Chef räumen. Die Personalie hatte zu einem heftigen Streit innerhalb der großen Koalition geführt.