Nachts Ausgangssperre in L.A. – Soldaten-Einsatz auch in Texas

Nach tagelangen Ausschreitungen bei Protesten in Los Angeles hat Bürgermeisterin Karen Bass für die Innenstadt eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie habe den lokalen Notstand ausgerufen und eine Ausgangssperre für die Innenstadt verhängt, "um den Vandalismus und die Plünderungen zu stoppen", sagte Bass. Seit dem Wochenende werden in LA auch Soldaten eingesetzt.

Ausgangssperre bis 6 Uhr morgens

Die Ausgangssperre erstreckt sich nach Angaben von Bass auf rund 2,5 Quadratkilometer des mehr als 500 Quadratkilometer umfassenden Stadtgebiets. Sie trat um 20.00 Uhr (Ortszeit, 05.00 MESZ) in Kraft und endet um 06.00 Uhr morgens. Bass rechnet damit, dass die nächtliche Ausgangssperre über mehrere Tage aufrechterhalten werde. Anwohner, Journalisten und Rettungsdienste sind davon ausgenommen.

Ausschreitungen nur in "ein paar Blocks im Stadtzentrum"

Bass sagte, dass Gewalt, Verbrechen und Vandalismus nicht geduldet würden. Sie kündigte ein hartes Durchgreifen der Polizei an. Zugleich betonte sie, dass die meisten Demonstrierenden friedlich seien. Die Unruhen beträfen "ein paar Blocks im Stadtzentrum". "Es ist nicht die ganze Innenstadt, und es ist nicht die ganze Stadt. Leider erwecken die Bilder den Anschein, als stünde die ganze Stadt in Flammen, aber das ist nicht der Fall." In der südkalifornischen Stadt kam es lokal erneut zu Protesten und Festnahmen.

In Los Angeles demonstrieren seit Tagen Menschen gegen den harten Migrationskurs und Abschieberazzien von US-Präsident Donald Trump. Als Antwort auf die Zusammenstöße entsandte Trump tausende Elitesoldaten in die kalifornische Stadt – gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Trumps Vorgehen ist höchst umstritten.

Während der US-Bundesstaat Kalifornien juristisch gegen den von Trump angeordneten Einsatz von 700 Marineinfanteristen und 4.000 Nationalgardisten vorging, bekräftigte der US-Präsident seinen harten Kurs. "Wir werden nicht zulassen, dass eine amerikanische Stadt von einem ausländischen Feind überfallen und erobert wird", sagte Trump vor Soldaten am Militärstützpunkt Fort Bragg in North Carolina.

Trump nennt Demonstranten "Tiere"

Die Demonstranten in Los Angeles bezeichnete Trump als "Tiere". Zudem verknüpfte er die Protestierenden mit "unkontrollierter Migration". Europa rief er im Zuge dessen auf, ebenfalls zu handeln. "Wie die ganze Welt jetzt sehen kann, führt unkontrollierte Migration zu Chaos, Missständen und Unordnung", sagte Trump.

Trump behauptete – ohne jeden Beleg – Newsom und Bass hätten die Unruhestifter engagiert. "Sie sind an diesem vorsätzlichen Versuch beteiligt, das Bundesgesetz außer Kraft zu setzen und die Besetzung der Stadt durch kriminelle Eindringlinge zu unterstützen." Auf Nachfrage von Journalisten, wer die Demonstranten bezahle, sagte Trump nur: "Irgendjemand bezahlt das." Bass wies Trumps Anschuldigung in einem CNN-Interview als "vollkommen absurd" zurück.

Newsom: "Die Demokratie wird angegriffen"

Gouverneur Newsom warnte unterdessen davor, dass Trumps hartes Vorgehen gegen Kalifornien "hier nicht enden wird". Trump sei ein Präsident, der "an kein Gesetz und keine Verfassung gebunden sein wolle", sagte der Demokrat in einer live übertragenen Rede. Er warf Trump einen "gebündelten Angriff auf die amerikanische Tradition" vor. "Autoritäre Regime beginnen damit, Menschen ins Visier zu nehmen, die sich am wenigsten wehren können. Aber damit hören sie nicht auf", warnte Newsom. "Die Demokratie wird angegriffen", so der Gouverneur.

Einsatz der Nationalgarde auch in Texas geplant

Inzwischen soll die Nationalgarde auch in Texas zum Einsatz kommen - an verschiedenen Orten im Bundesstaat, "um Frieden und Ordnung zu gewährleisten", wie der republikanische Gouverneur Greg Abbott am Dienstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst "X" schrieb. Friedlicher Protest sei legal, das "Verletzen von Personen oder Eigentum ist illegal und führt zur Festnahme". Sein Parteifreund Trumps betonte, die texanische Nationalgarde werde "jedes Werkzeug und jede Strategie nutzen, um der Polizei zu helfen, die Ordnung aufrechtzuerhalten".