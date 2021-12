Nachtragshaushalt: Von der schwarzen Null zu gelben Schulden

Wäre FDP-Chef Christian Lindner noch in der Opposition, hätte er heute einen großen Auftritt als Kritiker der Regierung. 60 Milliarden Euro Schulden! Und das mit einem Taschenspielertrick! So könnten Lindners Aussagen heute lauten. Aber: Christian Lindner ist nun Finanzminister in einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Vorzeichen haben sich geändert.

Keine neuen Schulden, sondern nicht verbrauchtes Geld

Die 60 Milliarden Euro sind keine neuen Schulden, die die neue Regierung aufnehmen will. Es handelt sich vielmehr um Geld, das im Jahr 2021 im Rahmen der Gesamtneuverschuldung von 240 Milliarden Euro sozusagen nicht gebraucht wurde. Das Geld soll nun in den Energie- und Klimafonds fließen. Dieser sogenannte EKF ist ein Sondertopf, aus dem seit dem Jahr 2011 Investitionen für den Klimaschutz bezahlt werden. Dieser Haushaltskniff, manche sagen auch Trick, ist rechtlich höchst umstritten. Denn streng genommen hat der Klimaschutz mit Corona nichts zu tun. Die juristische Frage lautet: Können Corona-Kredite einfach umgewidmet werden?

Schuldenbremse greift im Moment nicht

Dass der Bund in diesem Jahr überhaupt neue Schulden aufnehmen kann, liegt an der Aufweichung der Schuldenbremse. Eigentlich ist im Grundgesetz seit dem Jahr 2011 für Bund und Länder gesetzlich verankert, dass ein Haushalt ohne neue Kredite ausgeglichen werden muss. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Die Corona-Pandemie war eine Sondersituation. Daher ist die Schuldenbremse derzeit ausgesetzt.

Geld dient den Klimaschutz-Vorhaben von Rot, Gelb und Grün

SPD, Grüne und FDP haben sich hohe Ziele in der Klimapolitik gesetzt. Im Koalitionsvertrag wurde jedoch nicht genau definiert, woher das Geld dafür kommen soll. Höhere Steuern kamen für die FDP nicht in Frage, die Liberalen bestanden zudem stets auf die Einhaltung der Schuldenbremse, sobald die Corona-Pandemie dies wieder zulässt.

Lindners "Booster"-Begründung

Christian Lindner nannte die 60 Milliarden Euro erneut einen „Booster für die Volkswirtschaft“. Das Geld dient nun als Finanzpolster und zur Finanzierung der Energiewende. Der FDP-Chef sagt, die Bundesregierung könne damit die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nachhaltig bewältigen und einen kraftvollen Aufbruch in eine klimaneutrale und digitale Zukunft Deutschlands starten.

Scharfe Kritik der Opposition

Der Protest der Oppositionsparteien ließ nicht lange auf sich warten. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch kritisierte auf Twitter, kleine und mittlere Einkommen müssten den Schuldenberg bezahlen, und das nur, "weil die Ampel eine Vermögensabgabe für 0,7 Prozent Superreiche blockiert".