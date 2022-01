Nachtragshaushalt: Verfassungswidrig oder Brücke zur Normalität?

Finanzminister Christian Lindner steht vor einem Dilemma: Er will ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten – ein Wahlkampfschlager der FDP. Gleichzeitig wollen die Ampel-Parteien viele Milliarden in den Klimaschutz investieren. Der Nachtragshaushalt soll hier Abhilfe schaffen. Das macht Lindner am Montag bei einer Veranstaltung des Beamtenbunds deutlich, noch vor der Anhörung im Haushaltsausschuss.

Lindner: Brücke zu nachhaltiger Finanzpolitik

Für Lindner bietet der Nachtragshaushalt 2021 "eine Brücke von der Pandemiewirtschaft zu einer nachhaltigen, an der Normalität der Schuldenbremse orientierten Haushalts- und Finanzpolitik." Mithilfe des Nachtragshaushalts will der Finanzminister 60 Milliarden Euro in den Klimafonds der Bundesregierung stecken. Es geht um Kredite, die für vergangenes Jahr gedacht waren und mit denen der Bund die Folgen der Corona-Krise abfedern wollte.

Am Ende mussten diese 60 Milliarden aber nicht in Anspruch genommen werden. Damit sie nicht verfallen, will sie der Finanzminister in den Klimafonds überführen. Es handle sich nicht um allgemeine Finanzierungsvorhaben der neuen Koalition, sondern um eine gezielte politische Schwerpunktsetzung, so Lindner. Ziel sei es, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und ausgefallene Investitionen zu überwinden.

Zweifel an Verfassungsmäßigkeit des Nachtragshaushalts

Aber ist so eine Umschichtung verfassungsrechtlich zulässig? Kritiker haben Zweifel. Dieter Hugo vom Bundesrechnungshof sieht keine Rechtsgrundlage für das Vorgehen, wie er bei der Anhörung im Haushaltsausschuss deutlich macht.

Einziger Zweck dieses Nachtragshaushalts sei es, die 60 Milliarden in irgendeiner Weise ins laufende Jahr zu retten. Ein Vorgehen, das der Rechnungshof für verfassungsrechtlich problematisch hält.

Aus seiner Sicht legt der Bund nicht dar, inwiefern es wirklich einen Zusammenhang zwischen Pandemiebekämpfung und Klimaschutz gibt. Der Bund dürfe solche Notlagenkredite nur als letztes Mittel nutzen. Doch der Klimawandel stellt nach Ansicht des Rechnungshofs keine außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Grundgesetzes dar, sondern eine akute Krise. Und eine solche Krise müsse man mit normalen Haushaltsmitteln bewältigen, so die Rechnungsprüfer.

Andere Experten sehen keine Probleme

Es gibt bei der Anhörung aber auch andere Stimmen: Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zum Beispiel kann keine verfassungsrechtlichen Probleme erkennen. Seiner Ansicht nach geht es darum, mit den Milliarden den Corona-bedingten Investitionsstau zu beenden. Nach dieser Lesart lassen sich die Kredite als Notlagenkredite im Sinne von Artikel 115 Grundgesetz verstehen. Dieser Artikel nennt Einzelheiten zur Schuldenbremse: Da findet sich zum Beispiel der Begriff der "außergewöhnlichen Notsituation", bei der der Staat eben doch mehr Schulden als in normalen Zeiten machen darf.

Unions-Fraktion will Nachtragshaushalt überprüfen lassen

Die Anhörung im Bundestag zeigt, dass auch unter Fachleuten umstritten ist, ob neue Schulden für den Klimaschutz mit einer Notsituation im Sinne des Grundgesetzes begründet werden können. Entscheiden wird am Ende wohl das Bundesverfassungsgericht. Die Unions-Fraktion will den geplanten Nachtragshaushalt in Karlsruhe überprüfen lassen.